Mitmachen und Kabelorganizer-Set von Pack and Smooch gewinnen

07.12.2025

Wir vergeben eine Corriedale XS und ein Kabelorganizer-Set aus Leder, das für Ordnung im Kabelchaos sorgt.

Die Kabeltasche Corridedale XS ist die kleine Schwester der zeitlos schicken Corriedale Laptoptasche. Sie bietet viel Platz für Kabel, USB-Sticks, Adapter, Netzteil samt Stecker – alles verschwindet ganz einfach.



Außen feinster Merino Wollfilz, dezente Griffapplikation aus Leder und flache, starke Magnetknöpfe. Das It-Piece für digitale Nomaden! Damit hast du sämtliches Zubehör geordnet bei dir und immer griffbereit für technische Einsätze.

© Pack and Smooch

Kabelorganizer-Set aus Leder Wirrwarr war gestern. Das Kabel Organizer Set aus Leder räumt endlich auf mit dem Kabelsalat! Schluss mit Verknoten und Verheddern – die Kabel Organizer nehmen sämtliche Kabel für MacBook, Smartphone & Co. sicher in den Klammergriff. Das Kabel wird durch zwei Schlitze des Lederbands gefädelt, damit zusammenbleibt, was zusammengehört.

© Pack and Smooch