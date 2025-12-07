Pack and Smooch - Tasche das Organisieren von Kabeln liegt mit Steckern und Handykabeln offen am Tisch
Mitmachen und Kabelorganizer-Set von Pack and Smooch gewinnen

Wir vergeben eine Corriedale XS und ein Kabelorganizer-Set aus Leder, das für Ordnung im Kabelchaos sorgt.

Die Kabeltasche Corridedale XS ist die kleine Schwester der zeitlos schicken Corriedale Laptoptasche. Sie bietet viel Platz für Kabel, USB-Sticks, Adapter, Netzteil samt Stecker – alles verschwindet ganz einfach. 

Außen  feinster Merino Wollfilz, dezente Griffapplikation aus Leder und flache, starke Magnetknöpfe. Das It-Piece für digitale Nomaden! Damit hast du sämtliches Zubehör geordnet bei dir und immer griffbereit für technische Einsätze.

Kabelorganizer-Set aus Leder 

Wirrwarr war gestern. Das Kabel Organizer Set aus Leder räumt endlich auf mit dem Kabelsalat! Schluss mit Verknoten und Verheddern – die Kabel Organizer nehmen sämtliche Kabel für MacBook, Smartphone & Co. sicher in den Klammergriff. Das Kabel wird durch zwei Schlitze des Lederbands gefädelt, damit zusammenbleibt, was zusammengehört. 

Mitmachen

Wir vergeben gemeinsam mit Pack and Smooch ein hochwertiges Package bestehend aus der Kabeltasche Corriedale XS und dazu ein Kabelorganizer-Set aus Leder unter allen, die unseren Beitrag auf Instagram und Facebook bis 11. Dezember, 10 Uhr kommentieren. 

Es gelten die Teilnahmebedingungen für Community-Aktionen. 

Der Gewinner wird schriftlich verständigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Leser-Aktionen im Überblick findest du hier

(futurezone) | Stand: 07.12.2025, 9:00 Uhr

