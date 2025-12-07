Mitmachen und Kabelorganizer-Set von Pack and Smooch gewinnen
Die Kabeltasche Corridedale XS ist die kleine Schwester der zeitlos schicken Corriedale Laptoptasche. Sie bietet viel Platz für Kabel, USB-Sticks, Adapter, Netzteil samt Stecker – alles verschwindet ganz einfach.
Außen feinster Merino Wollfilz, dezente Griffapplikation aus Leder und flache, starke Magnetknöpfe. Das It-Piece für digitale Nomaden! Damit hast du sämtliches Zubehör geordnet bei dir und immer griffbereit für technische Einsätze.
Kabelorganizer-Set aus Leder
Wirrwarr war gestern. Das Kabel Organizer Set aus Leder räumt endlich auf mit dem Kabelsalat! Schluss mit Verknoten und Verheddern – die Kabel Organizer nehmen sämtliche Kabel für MacBook, Smartphone & Co. sicher in den Klammergriff. Das Kabel wird durch zwei Schlitze des Lederbands gefädelt, damit zusammenbleibt, was zusammengehört.
Mitmachen
Wir vergeben gemeinsam mit Pack and Smooch ein hochwertiges Package bestehend aus der Kabeltasche Corriedale XS und dazu ein Kabelorganizer-Set aus Leder unter allen, die unseren Beitrag auf Instagram und Facebook bis 11. Dezember, 10 Uhr kommentieren.
Es gelten die Teilnahmebedingungen für Community-Aktionen.
Der Gewinner wird schriftlich verständigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Leser-Aktionen im Überblick findest du hier.
Kommentare