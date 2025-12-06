Nutzer verärgert: Garmins Jahresrückblick ist nur für zahlende Kunden

Wer eine übersichtliche Auflistung seines Jahres haben möchte, muss ein Garmin-Abo besitzen. Das freut nicht jeden.

Alle Jahre wieder erfreuen uns so manche Apps - allen voran Spotify - mit ihrem Jahresrückblick. Dieser ist aber nicht immer ein Grund zur Freude, gerade wenn nur Abo-Kunden einen Jahresrückblick erhalten, Gratis-Nutzer aber nicht. Das ist etwa bei Garmin der Fall.

Wer einen grafisch ansprechenden Einblick in seine zurückgelegten Kilometer, gemachten Schritte oder aktiv verbrannten Kalorien haben will, muss dafür ein aktives Garmin Connect+ Abo besitzen. Dieses kostet 8,99 Euro im Monat oder 89,99 Euro im Jahr. Im Abo sind zahlreiche weitere Features enthalten, wie etwa Fitness-Badges, KI-basierte Trainingshinweise und ein Performance-Dashboard.

Unmut bei den Nutzern

Dass der Jahresrückblick nicht allen Nutzern zur Verfügung steht, können manche Garmin-User nicht nachvollziehen. Auf Reddit machen sie ihrem Unmut Luft. Manche orten eine verpasste Chance des Unternehmens, damit neue Nutzer zu generieren, immerhin werden solche Jahresrückblicke gerne über Social Media geteilt.

Garmin ist allerdings nicht das einzige Unternehmen, das Jahresrückblicke hinter einer Paywall versteckt. Auch Konkurrent Strava verknüpft seinen "Year in Sport"-Rückblick mit einem Abo.

Wer auf Garmin wirklich interessiert an seinen Statistiken ist, kann diese auch separat in der App anzeigen lassen oder sie in einer CSV-Datei exportieren lassen. Auf die festliche grafische Aufbereitung muss man dann allerdings verzichten.