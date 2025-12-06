Sarkophag von AKW Tschernobyl schützt nicht mehr vor Strahlung

Es drohen keine dauerhaften Schäden, eine umfassende Wiederherstellung ist aber unerlässlich.

Die Schutzhülle des ukrainischen AKW Tschernobyl kann nach einer Beschädigung durch eine Drohne die wichtigste Sicherheitsfunktion nicht mehr erfüllen. Dies teilt die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) mit.

Es sei aber auch festgestellt worden, dass es keine dauerhaften Schäden an tragenden Strukturen oder Überwachungssystemen der Schutzhülle gebe. Um die langfristige nukleare Sicherheit zu gewährleisten, sei aber die umfassende Wiederherstellung unerlässlich.

Beschuss bereits am 14. Februar

Eine Inspektion habe bestätigt, "dass die Schutzhülle ihre primären Sicherheitsfunktionen verloren hat, einschließlich der Fähigkeit zum Einschluss von Material", erklärte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi. Reparaturen seien bereits vorgenommen worden.