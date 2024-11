Radioaktive Frösche von Tschernobyl überraschen Forscher

Als es 1986 zur Nuklearkatastrophe von Tschernobyl kam, wurde das Gebiet rund um das havarierte Kernkraftwerk zum Sperrgebiet erklärt. In den vergangenen fast 40 Jahren hat sich dort eine einzigartige Flora und Fauna entwickelt, die weitreichende Rückschlüsse auf die radioaktiven Auswirkungen zulässt.

So wurden etwa die Laubfrösche aus dem Sperrgebiet über mehrere Jahre hinweg untersucht und mit Fröschen derselben Spezies verglichen, die nicht in einer radioaktiv verseuchten Umgebung leben. Forscher von der Universität Oviedo in Spanien kamen dabei zu einem überraschenden Ergebnis.

