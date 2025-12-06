Schlechte Nachrichten für iPhone-Air-Besitzer

Wer ein iPhone Air besitzt, muss bei einem Verkauf mit nicht unerheblichen Abschlägen rechnen.

Der Reseller SellCell analysierte dafür 40 Buyback-Unternehmen in den USA und stellte fest, dass die iPhone-17-Reihe ihren Wert wie erwartet halten kann. Einen Ausreißer gibt es jedoch: das iPhone Air.

Wer sich ein iPhone kauft, kann sich sicher sein: Auch nach einem Jahr bekommt man für sein gebrauchtes Gerät noch gutes Geld. Das iPhone Air hat in den ersten 10 Wochen nach der Markteinführung aber einen besonders starken Wertverlust erlebt.

Das Modell verlor nach 10 Wochen im Schnitt 44,3 Prozent an Wert, das normale iPhone 17 lediglich 34,6 Prozent. Bei einem Einstiegspreis von 1.199 Euro entspricht der Wertverlust also rund 530 Euro. Beim 949 Euro teuren Standardmodell sind es lediglich 330 Euro. 10 Wochen nach dem Marktstart erhält man für gebrauchte Air-Geräte nur 50 Euro mehr als für gebrauchte Standard-iPhones.

Preise des iPhone Air fallen weiter

Das dürfte aber nicht lange so bleiben, denn laut SellCell haben sich die Wiederverkaufspreise des iPhone 17 stabilisiert, während jene des iPhone Air weiter fallen. Den stärksten Preisverfall verzeichnete zudem die 1TB-Version des iPhone Air mit 47,7 Prozent. Seit 2022 hat kein anderes iPhone-Modell so schnell so viel an Wert verloren.

Am besten hält sich übrigens das iPhone 17 Pro Max 256GB. Nach 10 Wochen verlor das Gerät nur etwa ein Viertel seines ursprünglichen Wertes.