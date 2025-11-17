iPhone Air 2: Keine zweite Kamera, dafür längere Akkulaufzeit geplant

Die nächste Version des dünnen Apple-Smartphones soll erst 2027 kommen, zusammen mit dem iPhone 18 und 18e.

Das iPhone Air hat in den vergangenen Wochen für heftige Gerüchte gesorgt. So hieß es etwa, dass Apple es bald einstellen werde, weil es sich zu schlecht verkauft. Kurz darauf folgte die Meldung, dass Apple schon an einem Nachfolger arbeitet, der statt einer Kamera 2 Stück haben wird.

➤ Mehr lesen: Das plant Apple für das dünne iPhone Air 2

Jetzt rührt auch noch der oft gut informierte Mark Gurman im Gerüchtebrei und wirft dabei eine neue Zutat in den iPhone-Air-Topf: einen 2-Nanometer-Prozessor.

Zweite Kamera macht wenig Sinn

Gurman geht davon aus, dass es ein neues iPhone Air geben wird. Allerdings soll dies nicht 2026 kommen. Der Grund dafür sollen nicht geringe Verkaufszahlen sein, sondern weil Apple mehr Zeit für die Weiterentwicklung seines aktuell dünnsten Smartphones brauche.

Gurman glaubt aber, dass diese Weiterentwicklung nichts mit einer zweiten Kamera zu tun hat. Technisch sei die zweite Kamera zwar möglich, allerdings finde er die Idee seltsam. Der Höcker, in dem sich die Kamera befindet und in der wohl auch die zweite Kamera landen würde, sei jetzt schon vollgepackt mit Elektronik. Den gesamten Höcker neu zu designen, nur um eine Weitwinkel-Kamera unterzubringen, die ohnehin von iPhone-Usern kaum verwendet wird, würde keinen Sinn machen.

Nächstes iPhone Air erst 2027

Der Insider könne sich erst vorstellen, dass das iPhone Air eine zweite Kamera bekommt, nachdem das faltbare iPhone erschienen ist. Das soll nämlich ein Doppel-Kamera-Setup bekommen und aufgeklappt sogar noch dünner als das iPhone Air sein. Apple könnte also die dafür entwickelte Technik dann für künftige Air-Modelle adaptieren.

Gurman prognostiziert, dass das faltbare iPhone im Herbst 2026 erschienen wird, zusammen mit dem iPhone 18 Pro und Pro Max. Er glaubt, dass ein halbes Jahr später, also im Frühling 2027, das iPhone Air 2 kommt, zeitgleich mit dem iPhone 18 und 18e.

➤ Mehr lesen: Diese 15 Produkte bringt Apple nächstes Jahr

Neuer Prozessor sorgt für mehr Akkulaufzeit

Dass es dann tatsächlich iPhone Air 2 heißen wird, bezweifelt er. Gurman glaubt, es wird einfach nur iPhone Air (2027) heißen. Ob diese Version schon 2 Kameras hat, darauf will sich Gurman nicht festlegen.

Dafür hat er eine andere Prognose. Das nächste iPhone Air soll den A20-Chip nutzen, der in 2-Nanometer-Bauweise gefertigt wird. Die Basis dafür soll das Verfahren von TSMC bilden. Das Unternehmen hat bei der zweiten Generation seiner 2-nm-Bauweise etliche Verbesserungen erreicht.

Die Bauweise soll effizienter sein, was eine merkbar höhere Akkulaufzeit bedeutet. Die geringe Laufzeit, bedingt durch die dünne Bauweise und damit weniger Platz für einen großen Akku, gehört zu den größten Kritikpunkten der iPhone-Air-Besitzer.