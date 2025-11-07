Das plant Apple für das dünne iPhone Air 2

Apple lässt sich von den eher suboptimalen Verkaufszahlen des iPhone Air nicht beirren und plant offenbar bereits ein Nachfolgemodell. Dieses soll einen der zentralen Kritikpunkte an dem Handy aufgreifen und verbessern.

➤ Mehr lesen: iPhone Air verkauft sich nicht: Apple fährt Produktion zurück

Denn einem aktuellen Leak zufolge, von dem 9to5mac berichtet, plant Apple, das Handy in der nächsten Version mit einer zweiten Kamera auszustatten. Neben der normalen Weitwinkelkamera soll eine Ultraweitwinkelkamera in das Gerät eingebaut werden.

Der Schritt wäre naheliegend, ist es doch einigermaßen irritierend, dass man mit dem regulären iPhone 17 2 Kameras für einen deutlich geringeren Preis bekommt. Ob die dünne Bauweise des Air für potenzielle Kunden wirklich die reduzierten Foto-Möglichkeiten aufwiegt, ist zumindest zweifelhaft.

Konkurrenz

Die Konkurrenz zeigte sich zudem auch nicht so knausrig bei den Kameras ihrer dünnen Handys. Samsungs Galaxy S25 Edge kommt ebenfalls mit 2 Kameras, normal und Ultraweitwinkel. Das kürzlich angekündigte Motorola Edge 70 kommt sogar mit 3 Kameras.

➤ Mehr lesen: iPhone Air im Test: Eine Woche mit dem dünnen Apple-Handy

Es ist davon auszugehen, dass Apple die 2. Generation des Air wieder gemeinsam mit der kommenden iPhone-Generation präsentiert. Bewahrheitet sich das, dürfte es im September 2026 so weit sein. Bis dahin ist davon auszugehen, dass mehr Infos zu dem Gerät durchsickern werden.