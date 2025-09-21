iPhone-Essentials: die besten Apps für dein neues iPhone

Zum Release der neuen iPhone-Generation gibt es einige Apps, die beim Einrichten nicht fehlen dürfen.

Zum Start der neuen iPhone-Generation diese Woche müssen wieder viele Geräte neu eingerichtet werden. Während die einen ihr gesamtes digitales Hab und Gut direkt vom alten auf das neue Gerät umsiedeln, gibt es auch viele, die frisch mit dem neuen Smartphone durchstarten. Die Auswahl der richtigen Apps ist hier essenziell. Neben der ein oder anderen Apple-App, die ersetzt werden muss, gibt es auch einige spannende Apps, die nur für das iOS-Universum existieren. Wir stellen euch diese iOS-Apps vor: Widgy: iOS

Widgy Während Widgets früher vergeblich auf den Homescreens von iOS-Geräten gesucht wurden, sind sie heute ein integraler Bestandteil. Viele Apps liefern von Haus aus Widgets mit, die wichtige Informationen oder einfach nur Bilder darstellen. Mit Widgy zaubern wir uns ganz eigene Widgets. Die wohl umfangreichste App in diesem Segment erlaubt uns das Basteln von Widgets nach unserem Geschmack. So lassen sich Formen, Farben, Texte und Bilder frei gestalten und platzieren. Außerdem können wir eigene Daten aus externen Quellen, etwa von einer Home-Assistant-Instanz oder anderen APIs, bequem nutzen. Neben Homescreen-Widgets unterstützt Widgy auch Lockscreen- und Watch-Widgets. Die einzelnen Widget-Arten müssen zur Nutzung von mehr als einem Widget per Einmalkauf freigeschaltet werden. Widgy ist kostenlos für iOS erhältlich.

Signal Wer in der iOS-Welt unterwegs ist, stolpert zwangsläufig auch über iMessage. Der hauseigene Messaging-Dienst von Apple ist in die Nachrichten-App integriert und nach einmaliger Aktivierung sofort einsatzbereit. Neben der iOS-Exklusivität ist aber auch der nicht öffentlich einsehbare Code von iMessage ein Problem. Ganz anders ist das bei Signal. Die quelloffene App ist Betriebssystem-unabhängig und setzt auf einen extrem hohen Grad an Sicherheit. Neben einer vollständigen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung reduziert Signal auch die hinterlassenen Metadaten auf ein absolutes Minimum. Neben dem Messaging unterstützt die App auch Audio- und Videotelefonie. Nervige AI-Features, wie sie etwa bei WhatsApp Einzug erhalten haben, finden sich hier ebenso nicht. Signal finanziert sich ausschließlich über Spenden. Signal ist kostenlos für iOS erhältlich.

Halide Mark II Zwar bietet die mitgelieferte Kamera-App von iOS die wichtigsten Optionen an, vollständige Kontrolle haben wir aber nicht. Hier kommt Halide Mark II ins Spiel. Die App gilt als Pflicht-Download für all jene, die beim Fotografieren wirklich jeden Punkt feinjustieren möchten. Im Zentrum steht hier eine Bedienoberfläche, die uns alle wichtigen Optionen wie bei einer professionellen Kamera griffbereit hält. Fokus, Macro, Weißabgleich und vieles mehr sind einen Knopfdruck entfernt und lassen sich dann per feinem Slider nach unseren Wünschen anpassen. Auch die Aufnahme von RAW-Bildern, ohne Processing, kann direkt per Knopfdruck ein- und ausgeschaltet werden. Dank der vielen Optionen bauen wir uns so eine Kamera-App, die nach unseren Wünschen fotografiert. Halide kann sieben Tage kostenlos getestet werden. Danach ist ein Abonnement um 9,99 Euro pro Monat oder 22,99 Euro pro Jahr erforderlich. Halide Mark II ist kostenlos für iOS erhältlich.

Overcast Auch beim Thema Podcast gibt es auf iOS interessante Apps. Während Apples hauseigene Podcast-App einen soliden Job macht, fehlt es ihr an Features in der Breite. Overcast ist eine der beliebtesten Alternativen in dieser Kategorie. Eines der wohl wichtigsten Features ist die Download-Funktion, die unsere Podcasts bereithält, selbst wenn wir kein Internet haben. Dank Smart Speed beschleunigen wir den Inhalt, ohne Sprache oder Sound zu verändern. Ein großes Thema ist auch die Anpassung der Lautstärke, die von Overcast über Episoden hinweg gehandhabt wird, um keine ohrenbetäubenden Überraschungen zu erleben. Die Oberfläche ist dabei simpel gehalten und priorisiert unsere Inhalte. In der kostenlosen Variante wird die App durch Podcast-Empfehlungen unterstützt. Diese können um 17,99 Euro pro Jahr ausgeblendet werden. Overcast ist kostenlos für iOS erhältlich.

AltStore PAL Während auf Android das Sideloading einen langsamen Tod stirbt, hat iOS seit Einführung des Digital Markets Act erstmalig diese Möglichkeit bekommen. Vorreiter in diesem Bereich ist AltStore PAL rund um Riley Testut, der in Europa den Download von ausgewählten Apps abseits des App Store erlaubt. Mittlerweile finden sich hier einige Apps und Games, dank Unterstützung von Epic Games gibt es beispielsweise Fortnite und Fall Guys über den alternativen App Store. Um AltStore PAL zu installieren, muss diese einmalig über die Webseite heruntergeladen und dann aktiviert werden. Die eigene App dient dann wie der Apple App Store als Sammelbecken für neue Apps. AltStore PAL ist kostenlos für iOS erhältlich.

Delta Ist AltStore PAL bereits installiert, kann auch eine der beliebtesten Apps aus dem alternativen App Store direkt installiert werden. Delta ist ein Konsolen-Emulator, mit dem wir verschiedenste Games von älteren Konsolen bequem auf dem iPhone zocken können. Während die App außerhalb der Europäischen Union im App Store ist, können Nutzerinnen und Nutzer in der EU die App über AltStore PAL beziehen. Einmal heruntergeladen, können wir unter anderem Spiele für GameBoy, NES oder SNES in der App spielen. Die, selbstverständlich legal erstandenen, Games müssen wir dabei selbst beisteuern. Je nach Konsole und Game können wir dann auch die Steuerung und Optik anpassen, um das richtige Feeling zu erzeugen. Auch Controller-Support ist in Delta vorhanden. Delta ist kostenlos über AltStore PAL erhältlich.