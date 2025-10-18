iPhone Air verkauft sich nicht: Apple fährt Produktion zurück
Mit dem dünnen iPhone Air hat Apple erstmals seit mehreren Jahren wieder einen komplett neuen Formfaktor bei seinen Mobiltelefonen eingeführt. Ein besonders schlankes und leichtgewichtiges Gerät sollte Kundinnen und Kunden anlocken. Angeblich geht dieser Plan aber nicht so wirklich auf.
Während sich die aktuelle iPhone-17-Serie großer Beliebtheit erfreut und sich rekordverdächtig gut verkauft, bleiben die Verkaufszahlen des iPhone Air angeblich weit hinter den Erwartungen. Die japanische Wirtschaftszeitung The Elec berichtet, dass Apple nun sogar die Produktion des iPhone Air zurückgefahren hat.
Es hat sich bereits abgezeichnet
Schon kurz nach dem Marktstart hat sich abgezeichnet, dass es keinen Ansturm auf das iPhone Air gibt. Damals sind beim regulären iPhone 17 und den beiden Pro-Modellen die Lieferzeiten wegen der hohen Nachfrage schnell auf 3 bis 4 Wochen gestiegen. Das iPhone Air blieb hingegen rasch verfügbar.
Offenbar kommt es bei den Kundinnen und Kunden nicht allzu gut an, dass sie für weniger Akku und weniger Kameras deutlich mehr bezahlen sollen. Ein schlanker und leichter Formfaktor kann diese Einschränkungen scheinbar nicht kompensieren. Ein Vergleich: Apple verlangt für das iPhone Air 1.199 Euro, das besser ausgestattete iPhone kostet 949 Euro.
19 Bilder
iPhone Air
iPhone Air und iPhone 17 Pro Max
iPhone Air
iPhone Air und iPhone 17 Pro Max
iPhone Air
iPhone Air
Samsung Galaxy S25 Edge ist ein Ladenhüter
Dass besonders dünne Handys keine Verkaufsschlager sind, zeigt sich auch bei Samsung Galaxy S25 Edge. Das schlanke Samsung-Smartphone ist bereits seit dem Frühjahr auf den Markt und hat ebenso mit niedrigen Absatzzahlen zu kämpfen. Samsung soll sogar überlegen, den direkten Nachfolger des S25 Edge einzustellen.
Dass sich das schlanke Samsung-Handy nicht verkauft, zeigt sich auch am rasanten Preisverfall. Zum Marktstart im Mai hatte das Galaxy S25 Edge eine UVP von 1.249 Euro. Schon im Juni ist es unter die 1.000-Euro-Marke gefallen und mittlerweile wird das Handy bereits um 647 Euro verkauft.
