iPhone Air verkauft sich nicht: Apple fährt Produktion zurück

18.10.2025

Dünne Smartphones kommen offenbar nicht gut an. Auch das schlanke Samsung-Handy dürfte ein Ladenhüter sein.

Mit dem dünnen iPhone Air hat Apple erstmals seit mehreren Jahren wieder einen komplett neuen Formfaktor bei seinen Mobiltelefonen eingeführt. Ein besonders schlankes und leichtgewichtiges Gerät sollte Kundinnen und Kunden anlocken. Angeblich geht dieser Plan aber nicht so wirklich auf. Während sich die aktuelle iPhone-17-Serie großer Beliebtheit erfreut und sich rekordverdächtig gut verkauft, bleiben die Verkaufszahlen des iPhone Air angeblich weit hinter den Erwartungen. Die japanische Wirtschaftszeitung The Elec berichtet, dass Apple nun sogar die Produktion des iPhone Air zurückgefahren hat. ➤ Mehr lesen: iPhone 17 im Test: Warum das Standardmodell der beste Deal ist

Es hat sich bereits abgezeichnet Schon kurz nach dem Marktstart hat sich abgezeichnet, dass es keinen Ansturm auf das iPhone Air gibt. Damals sind beim regulären iPhone 17 und den beiden Pro-Modellen die Lieferzeiten wegen der hohen Nachfrage schnell auf 3 bis 4 Wochen gestiegen. Das iPhone Air blieb hingegen rasch verfügbar. Offenbar kommt es bei den Kundinnen und Kunden nicht allzu gut an, dass sie für weniger Akku und weniger Kameras deutlich mehr bezahlen sollen. Ein schlanker und leichter Formfaktor kann diese Einschränkungen scheinbar nicht kompensieren. Ein Vergleich: Apple verlangt für das iPhone Air 1.199 Euro, das besser ausgestattete iPhone kostet 949 Euro. ➤ Mehr lesen: iPhone Air im Test: Eine Woche mit dem dünnen Apple-Handy

