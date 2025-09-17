iPhone Air dürfte im Vorverkauf hinter Apples Erwartungen bleiben

Auf das iPhone Air muss man weniger lang warten als auf andere iPhone-Modelle - obwohl Apple gar nicht so viel produzieren ließ.

Seit vergangenem Freitag kann man die neuen iPhones vorbestellen. Für die meisten hat sich die Wartezeit in den USA mittlerweile von 2–3 auf 3–4 Wochen verschoben – mit der Ausnahme vom iPhone Air, berichtet Mac9to5.

Dabei dürfte Apple gar nicht so viel produziert haben: Wie The Information berichtete, sollen nur 10 Prozent der Produktionskapazität auf das iPhone Air entfallen sein, während 25 Prozent das Standard-Modell ausmachten, 25 Prozent das iPhone 17 Pro und 40 Prozent das iPhone 17 Pro Max.

➤ Mehr lesen: iPhone 17 ist da: Diese 7 Sachen sind neu

Kunden springen nicht auf Hype auf

Grund für die damalige Einschätzung dürfte die Annahme einer geringeren Akkukapazität aufgrund der dünneren und leichteren Bauweise gewesen sein. Obwohl Apple diesbezüglich das meiste rausgeholt haben soll und überwiegend dafür gelobt wird, dürfte sich das iPhone Air nun aber nicht als der neue Kassenschlager entwickeln.

Wie Mac9to5 aufgefallen ist, kann man das iPhone Air in den USA noch immer in allen Farben und Größen kaufen – lediglich beim 512-GB-Modell in der Farbe „Cloud White“ verlängert sich die Lieferzeit auf 2–3 Wochen. Bei den anderen Modellen soll das bereits Minuten nach dem Verkaufsstart passiert sein.

➤ Mehr lesen: iOS 26 ist da: Diese neuen iPhone-Funktionen solltet ihr euch ansehen

Noch ist es zu früh, um zu sagen, dass das neue iPhone ein Flop wird. Es könnte auch sein, dass die Käufer noch auf mehr Testberichte warten, bevor sie das neue Smartphone von Apple kaufen.