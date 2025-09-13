AirPods werden in der EU keine Live-Übersetzung bekommen

13.09.2025

Apple-Nutzer in der EU haben das Nachsehen: Die zentrale Funktion der neuen AirPods wird hierzulande nicht verfügbar.

Als Apple am Dienstag die neue iPhone-Modelle vorgestellt hat, lag die volle Aufmerksamkeit auf dem dünnen iPhone Air. Ein bisschen untergegangen ist dabei die Präsentation der neuen AirPods Pro 3, die auf eine neue Architektur und neue Ohrstöpsel setzen. Das Highlight der neuen AirPods-Kopfhörer war aber die Live-Übersetzungsfunktion von unterschiedlichen Sprachen. Damit soll man sich mit Personen unterhalten können, die eine andere Sprache sprechen. Realisiert wird das Feature mithilfe von Künstlicher Intelligenz. ➤ Mehr lesen: iPhone 17 ist da: Diese 7 Sachen sind neu

Live-Übersetzung nicht in der EU All jene, die in der EU zuhause sind, werden diese Live-Translation-Funktion aber nicht nutzen können. Apple wird aufgrund von regulatorischen Bedenken das Feature in den Ländern der Europäischen Union nicht zur Verfügung stellen. Apple schreibt dazu auf seiner Support-Website: "Die Live-Übersetzung mit AirPods ist nicht verfügbar, wenn du dich in der EU befindest und das Land oder die Region deines Apple Account ebenfalls in der EU ist." Das ist besonders schade, weil die Übersetzungsfunktion auch für ältere Apple-Kopfhörer kommen soll. Die AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) sowie die AirPods Pro 2 sollen das Feature ebenso erhalten - aber eben nicht in der EU. ➤ Mehr lesen: Im Test: Warum ich die AirPods 4 lieben gelernt habe

Die AirPods Pro 3 auf einen Blick. © Screenshot