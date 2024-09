Im Test: Warum ich die AirPods 4 lieben gelernt habe

Ich gehöre eigentlich zum Team In-Ear und vertraue seit Jahren auf Earbuds nach dem Stöpsel-Prinzip. Nur wenn ich sie fest genug in mein Ohr stopfe, halten sie gut genug. Kopfhörer, die nur in die Ohrmuschel gehängt werden, fallen bei mir manchmal schon bei ruckartigen Kopfbewegungen heraus.

Ob kabellose Earbuds für jemanden überhaupt in Frage kommen, entscheidet sich nämlich zunächst an einem zentralen Kriterium. Die entsprechende Frage lautet: Halten die Earbuds nach offener Bauart im eigenen Ohr gut genug, oder benötigt man In-Ear-Kopfhörer, bei denen die Teile mittels Silikonstöpsel in den Gehörgang eingeführt werden?

Genau solche Druckstellen gibt es bei der offenen Bauart nicht . Das habe ich festgestellt, als ich mit den AirPods 4 längere Zeit am Schreibtisch saß, auf der Couch lag und in Bus und Bahn unterwegs war. Sie halten zwar nicht so gut im Ohr, sind mir manchmal sogar herausgefallen, dafür sind sie extrem angenehm zu tragen .

Fazit

Ob man die AirPods 4 kaufen soll, hängt in erster Linie von den eigenen Ohren ab. Will man sie beim Sporteln tragen, sollten sie einen guten Sitz in ihnen haben. Wenn sie zumindest halbwegs gut halten - so wie bei mir - könnte man ihnen schon eine Chance geben.

Die aktive Geräuschunterdrückung funktioniert überraschend gut, ebenso makellos ist die Klangqualität. Wer eine effizientere ANC und eine Wiedergabe mit mehr Druck haben möchte, sollte aber zu den AirPods Pro greifen, die mittels Silikonstöpsel im Gehörgang stecken.

Durch die offene Bauform sind die AirPods 4 aber extrem angenehm zu tragen. Man kann sie stundenlang im Ohr lassen, ohne dass Druckstellen entstehen. Mehr als 5 Stunden werden dabei aber nicht zusammenkommen, weil der Akku nur ungefähr so lange durchhält.

Ich habe die neuen AirPods 4 tatsächlich lieben gelernt. So lange ich nicht wie wild herumspringe, halten sie in meinen Ohren gut genug. Der hohe Tragekomfort bei dem auch nicht auf eine ANC verzichtet werden muss, hat mich am Ende überzeugt.

Mit oder ohne ANC?

Bleibt noch die Frage, ob es nicht das günstigere Modell ohne aktiver Geräuschunterdrückung auch tun würde. Schließlich sind die AirPods 4 ohne ANC um 50 Euro günstiger.

Ich würde behaupten, es kommt auf den primären Einsatzzweck an. Wer viel in der U-Bahn, im Zug oder Flugzeug unterwegs ist, wird die ANC zu schätzen wissen. Wer meist in einer ohnehin eher ruhigen Umgebung zu den AirPods greift, kann sich die 50 Euro sparen.

Apple verlangt für die AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung 199 Euro - hier auf Amazon. Die AirPods 4 ohne ANC kosten 149 Euro - hier auf Amazon. Die AirPods Pro kommen auf 257 Euro - hier auf Amazon.