Wie funktionieren Noise-Cancelling-Kopfhörer?

Apple hat zudem ein Patent für ein System angemeldet, mit dem Gefahren erkannt werden können. Mithilfe von GPS und Positionsdaten der Kopfhörer sollen diese etwa auf den Verkehr reagieren und die Lautstärke regeln. Das soll dafür sorgen, dass trotz Kopfhörer keine gefährlichen Situationen unbemerkt bleiben. Wann bzw. ob Apple die Technologie aber anwenden wird, ist unbekannt.

Sony hat so eine ähnliche Funktion bereits in seinen hochwertigen Over-Ear-Kopfhörern integriert. Diese erkennen, wenn der Träger zu Fuß oder am Fahrrad in Bewegung ist und wählen ein entsprechendes Profil aus, das die aktive Geräuschunterdrückung reduziert. Einer dieser Kopfhörer ist der Sony WH-1000XM4 (hier im Test).

ANC ohne Kopfhörer

Die Forschung geht einen Schritt weiter. Wissenschaftler des Center for Audio Acoustics an der University of Technology Sydney wollen gänzlich auf Kopfhörer verzichten. Die Technik verschwindet dabei in der Kopflehne eines Sitzes. Dafür nutzen sie einen Laser-Doppler-Vibrometer (LDV), der sowohl hohe als auch niedrige Frequenzen misst. Das entwickelte System wurde mit Flugzeuggeräuschen und menschlicher Sprache getestet und bestand. Für einen kommerziellen Vertrieb ist die Entwicklung aber noch zu teuer. Langfristig könnte die „virtuelle“ ANC-Technik in Autos oder Flugzeugen zum Einsatz kommen.

Forscher der Nanyang Technological University in Singapur entwickelten ein System, mit dem ANC für Fenster angewandt wird. So soll lauter Straßenlärm eliminiert werden. Allerdings kann man durch die verbaute Technik nicht mehr nach draußen sehen.