Sony WH-1000XM4 im Test: Der derzeit beste Kopfhörer

Und es war Stille

Der Wahnsinns-Sound ist nur eine Hälfte des verdienten „bester Kopfhörer“-Ruhms. Die andere ist die aktive Geräuschunterdrückung. Während viele andere Kopfhörer sich hier auf die tiefen Töne konzentrieren (weil es billig und einfach ist), unterdrückt der WH-1000XM4 auch hohe und mittlere Töne.

Was das heißt: Stille. Die aktive Geräuschunterdrückung ist in 20 Stufen regulierbar. Es ist faszinierend, wenn man mit dem Schieberegler in der App nach und nach alles verstummen lässt. Und es ist wirklich alles: Nicht nur das tiefe Brummen von Flugzeugmotoren, sondern auch schreiende Kinder, quietschende Autoreifen, klappernde Tastaturen und was sonst noch so stört.

Wer will kann bei der aktiven Geräuschunterdrückung „Fokus auf Stimme“ aktivieren. Hier werden dann Stimmen priorisiert ans Ohr gelassen, damit man etwa im Büro die Kollegen oder in den Öffis die Durchsagen hört.

Beim Weg in die Arbeit war es fast erschreckend, als ich nach 5 Minuten Fußweg die Kopfhörer abgenommen habe, um vor der U-Bahnstation die Maske aufzusetzen. So habe ich erst realisiert, wie laut es eigentlich ständig um einen herum ist. Und ich hatte nicht mal die Musik laut aufgedreht. Da die Kopfhörer die Umgebung so gut akustisch ausblenden, muss man den Lärm nicht mit der Wiedergabelautstärke überdecken.