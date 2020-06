Bluetooth-Kopfhörer von Bowers & Wilkins: Klein schlägt Groß

Der als Over-Ear-Kopfhörer konzipierte PX7 kann hier seine Stärke ausspielen. Trotz weniger Druck auf Kopf und Ohren sitzt er absolut fest am Kopf. Auch stundenlanges Tragen war kein Problem. Das Gewicht von 302 Gramm ist proportional verteilt. Er wirkt dadurch fast leichter als der 254 Gramm schwere PX5. Da die untere Innenseite des Ohrpolsters mit durchlässigem Stoff verkleidet ist, kommt es auch nicht zu unangenehmer Schweißbildung.

Intimer Klang beim PX5

Wer einen sauberen, ausgewogenen Klang ohne allzu viel Bass mag, ist bei B&W generell richtig. Beim Testen zeigte sich hier allerdings eine Überraschung. Denn der Klang des kleineren und 100 Euro billigeren Modells PX5 gefiel mir besser als der des PX7. Beide Treiber – 35 mm beim PX5 und 43,6 mm beim PX7 – wurden völlig neu von dem Entwicklerteam entworfen, das auch für die Serie-800-Diamond-Lautsprecher des Herstellers verantwortlich zeichnet.

Ob es nun am Treiber oder an der direkt auf dem Ohr aufliegenden Muschel liegt: Der Sound des PX5 wirkt eine Spur kompakter und kommt mit mehr Kraft in der Tiefe daher. Die höheren Frequenzen sind eine Spur weicher als beim PX7, was insgesamt einen wärmeren und ausgewogeneren Klang produziert. In Kombination mit der direkteren Wiedergabe fesselt und berührt mich der kleine PX5 mehr – sei es nun bei sparsam produzierten Pop-Songs oder klassischem Liedgesang.