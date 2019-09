Bowers & Wilkins Wedge im Test: Schöner Klang um teures Geld

Wer im digitalen Zeitalter gerne Musik in guter Qualität hören, aber trotzdem nicht auf Annehmlichkeiten wie Streaming verzichten will, hat es nicht leicht. Neben Technics, das mit seinem All-in-one-Soundsystem SC-C70 (zum Test) Audiophile ansprechen will, legte der Audiohersteller Bowers & Wilkins im Frühling 2019 mit einer ganzen Suite an drahtlosen Highend-Lautsprechern nach. Ich habe mir den Formation Wedge zum Testen vorgenommen.

Das 1966 in England gegründete B&W hat die Zeichen der Zeit schon früh erkannt und bereits 2006 mit dem Zeppelin einen hochwertigen iPod-Lautsprecher auf den Markt gebracht, der in abgeänderter Form schließlich auch Streamingfunktionen unterstützte. Der Wedge ist eine Neuinterpretation des Konzepts. Zum einen kann er als Stereo-Lautsprecher allein einen Raum beschallen oder mit anderen Produkten der Formation-Serie zusammen verwendet werden.

Außerirdisches Design

Wenn man den Wedge (engl. für „Keil“, „Spalte“) zum ersten Mal sieht, erscheint der Name des Produkts erst einmal passend. Denn das ambitionierte Design dürfte Freund und Feind spalten. Bei der Form setzt B&W auf ein gedritteltes Ellipsoid, also quasi ein Stück einer zusammengedrückten Kugel, was viel Platz für die integrierten Lautsprecherkomponenten bietet und den Klang 120 Grad in den Raum abstrahlen soll.