HiFi-System Technics SC-C70 im Test: Nur schön sein ist zu wenig

In der Tat ergab sich dadurch ein völlig neues Klangerlebnis, das manuell über das Regeln von Bass, Mitte und Höhe nicht erreicht werden konnte. In der Wohnküche konnte ich damit einen weitaus besseren Klang erzielen, der definitiv ausgewogener und in den verschiedenen Frequenzen auch klarer ausgeprägt war. Es zeigt, was potenziell in der Anlage steckt. Das macht es umso frustrierender, dass die voreingestellten Modi das Potenzial nicht ausnutzen. Android-User schauen zudem durch die Finger, da dieser Modus über die App nicht angeboten wird.

Die grottenschlechte App

Über die bereits angesprochene App will ich lieber nicht allzu viele Worte verlieren. Sie ist einfach nur schlecht und peinlich. Es ist und bleibt mir ein Rätsel, warum traditionsreiche Technologie-Konzerne mit tollen Hardware-Produkten es nicht für notwendig erachten, in die App-Entwicklung zu investieren. Im Audiobereich fiel mir das unter anderem auch bei Bowers and Wilkins auf. Es betrifft aber auch Routerhersteller wie AVM sowie die Autobranche.

Das User Interface der Technics Music App erinnert an frühe Apps aus den 2000er-Jahren. Nichts ist intuitiv. Nimmt man die Steuerung des Players über die App vor, wird die Wiedergabe bei jeder neuen Menüauswahl unterbrochen. Und auch das weiter oben angesprochene Fine-Tuning der Klangwiedergabe ist ein einziger Krampf, wenn das Gerät bereits über Airplay verbunden ist. Dann muss man entkoppeln und irgendwie hoffen, dass es funktioniert. Nach 20 Minuten Hin- und Herklicken habe ich es zufällig geschafft.

Fazit

Ein hochwertiges Kompaktsystem für audiophile Menschen zu entwickeln, das Spotify und CD gleichermaßen Ernst nimmt, ist ein hehrer Ansatz. Auch der klare Fokus in der Designsprache des Geräts ist begrüßenswert. In der Praxis funktioniert vieles, einschließlich der unkomplizierten Nutzung von Spotify und anderen Netzwerk-Services, tadellos.

Der Klang kann je nach Positionierung des Geräts begeistern, aber dann auch wieder herb enttäuschen. Besonders Android-User sollten aufgrund der noch fehlenden App-Funktionalität, die über iOS ein Ausmessen des Raums ermöglicht, zwei Mal nachdenken, ob sie die 900 Euro ausgeben. Um das Geld sollte man vielleicht eher in eine Mikroanlage mit Streaming-Funktionalitäten kaufen und für das restliche Geld in tolle Kopfhörer wie die Nuraphone investieren.