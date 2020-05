True Wireless In-Ear-Kopfhörer: Worauf muss ich beim Kauf achten?

Wofür werden die Ohrhörer verwendet?

Der Verwendungszweck der Ohrhörer kann die Kaufentscheidung bereits in eine Richtung lenken. Wer sie hauptsächlich beim Sport verwenden will, sollte etwa auf eine gute Passform achten. Als Begleiter beim Reisen, spielt die Akkulaufzeit eine wesentliche Rolle und wer die Ohrhörer vorwiegend als Freisprecheinrichtung zum Telefonieren oder für den Musikgenuss beim Pendeln nutzen will, sollte eine einfache Handhabung, gute Gesprächsqualität sowie die Klangeigenschaften berücksichtigen.