Sennheiser Momentum True Wireless im Test: Hochwertig, hochpreisig

Akku: Ein Marathon geht sich knapp aus

Geladen werden die Sennheiser-Stöpsel in der dazugehörigen Ladebox. In 1,5 Stunden ist der Akku der Ohrhörer beziehungsweise der Akku der Ladebox vollständig geladen. Die Ladebox wird per USB-C an das Stromnetz angeschlossen.

Sennheiser gibt die Akku-Laufzeit mit vier Stunden an. Im Test hat sich jedoch gezeigt, dass die vier Stunden kaum erreicht werden. Unabdingbar, damit Akku-Laufzeit annähernd an diese Angabe herankommt, ist das Deaktivieren sämtlicher smarter Features, wie den Sprachassistenten beziehungsweise die Smart-Pause-Funktion.

Will man mit den Momentum True Wireless etwa einen Marathon laufen, sollte man unbedingt eine Zeit unter vier - besser unter dreieineinhalb Stunden - anpeilen. Denn länger hält der Akku nicht durch.

Auffallend ist zudem, dass der Akku bei den beiden Ohrhörern unterschiedlich schnell leer gesaugt wird. Hat man die Sprachassistenten Siri oder Google Assistant aktiviert, fällt dies noch mehr ins Gewicht.