Apple Airpods im Test: Hässlich, aber gut

Dass Apples Sprachassistent im Deutschen schon beim Abspielen von „Florence and the Machine“ scheitert, weil er es auf „Florenz Ente Maschinen“ ausbessert, ist tatsächlich ein schlechter Witz. Auch Telefonieren und sonstige Ansagen funktionieren so gut oder schlecht, wie Siri eben funktioniert.

Dabei hat Siri über die Kopfhörer definitiv Potenzial. Denn dadurch, dass Siri im Kopfhörer antwortet und von der Umgebung nicht gehört wird, ist die Überwindung geringer, den Dienst zu nutzen. Problematisch wird es aber, wenn man unterwegs ist, weil Siri die Anweisungen dann noch schlechter versteht als sonst. In einem lauten Regionalzug kapitulierte der Dienst überhaupt komplett. Das deutet darauf hin, dass das von Apple gepriesene Wegfiltern von Umgebungsgeräuschen noch nicht optimal gelöst ist.

Telefonie

Das Unvermögen, Umgebungsgeräusche gut wegzufiltern, wird gerade beim Telefonieren zum Problem. Das ist ein Thema, mit dem alle kabellosen kleinen Kopfhörer zu kämpfen haben. Ist es um einen herum ruhig, ist die Soundqualität akzeptabel. Aber selbst, wenn man die Airpods zuhause nutzen möchte, hat man wenig Spielraum. Entfernt sich der Träger auch nur einen Meter vom iPhone, fällt die Sprachqualität für den Empfänger am anderen Ende extrem schnell ab. Da hat Apple definitiv noch Luft nach oben.

Positiv zu erwähnen ist, dass die Airpods sowohl rechts als auch links ein Mikrofon eingebaut haben. In den Einstellungen kann man feststellen, welche Seite beim Telefonieren auf das Mikrofon zugreift. Durch diese Funktion kann man etwa einen Arbeitskollegen bei einem wichtigen Gespräch über den anderen Kopfhörer mithören lassen.

Design und Passform

Das Aussehen der Airpods ist und bleibt einer der umstrittensten Punkte. So schick und cool das weiße Case, aber auch die Kopfhörer an sich aussehen, so seltsam und unfreiwillig komisch wirken die Airpods an den Ohren ihrer Träger. Kein elektronisches Gadget hat in meinem erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis in den vergangenen Jahren derart negative Reaktionen ausgelöst, wie die weißen kleinen Dinger.

Dass diese lange Zeit nur vereinzelt, nun aber immer häufiger auf offener Straße, in U-Bahn, Flugzeug, Zug oder im Freibad zu sehen sind, deutet darauf hin, dass Apples Strategie dennoch aufgeht. Das eigenwillige Design hat zumindest einen entscheidenden Vorteil: die Airpods fallen – wie schon zu iPod-Zeiten die weißen Kopfhörer – extrem auf und machen die Kopfhörer aktuell zu dem Apple-Produkt mit größtem Wiedererkennungswert.