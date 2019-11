Huawei FreeBuds 3: Airpods-Konkurrenten im Test

Was kann die dazugehörige AI Life-App?

Will man auf alle Funktionen der Kopfhörer zugreifen, muss man sich die AI Life-App von Huawei installieren. Dort lassen sich die FreeBuds 3 verwalten und sämtliche Einstellungen steuern. Auch ein Blick auf den aktuellen Akkustand ist dort möglich.

Äußerst praktisch ist, dass sich die Funktionsbelegung des Touch-Interfaces in der Smartphone-App auswählen lässt. Wer also auf die Geräuschunterdrückung verzichten will und mit einem Doppeltippen lieber den smarten Assistenten seines Smartphones aufwecken und ansprechen will, kann dies in der App einstellen.

Eine Funktion vermisst man allerdings: Lautstärkeregelung. Leider ist es nicht möglich durch Tippen auf die Ohrhörer die Lautstärke der Wiedergabe zu regulieren.

Die AI Life-App ist übrigens nur für Android verfügbar, eine iOS-Version gibt es nicht.