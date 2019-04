Xiaomi Mi AirDots Pro im Test: Günstiger AirPods-Klon

Die Telefonfunktion funktioniert einwandfrei. Per Touchpad an den Ohrhörern können auch Telefongespräche angenommen werden. Über das eingebaute Mikrofon kann dann ohne das Smartphone in die Hand nehmen zu müssen, telefoniert werden. Die Gesprächsqualität ist passabel und fällt nicht negativ auf.

Aktive Geräuschunterdrückung

Die Mi AirDots Pro haben ein Mikrofon integriert, das unter anderem für die aktive Geräuschunterdrückung verwendet wird. Aktiviert werden kann die Geräuschunterdrückung mittels Touchpad an den Ohrhörern. Das Noise-Cancelling ist dann tatsächlich in der Lage störende Hintergrundgeräusche herauszufiltern.

Allerdings scheint es so, als würde sich diese Funktion negativ auf die Klangqualität auswirken und diese etwas verschlechtern.