Apple stellt AirPods Pro mit Geräuschunterdrückung vor

Die neuen AirPods Pro sind da. Apple kündigte die neuen Drahtlos-Kopfhörer am Montag an. Bereits ab Mittwoch, 30. Oktober sind sie um 279 Euro erhältlich. Wie erwartet, kommen sie in einem bereits vorab durchgesickerten neuen Design. Sie kommen mit aktiver Geräuschunterdrückung und kommen zudem mit flexiblen Silikon-Einsätzen in drei verschiedenen Größen. Dafür sind zwei Mikrofone verbaut, die Umgebungsgeräusche nach außen und innen aufnehmen. Siri kann jetzt nur per Stimmbefehl aktiviert werden.