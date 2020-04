Samsung Galaxy Buds+ im Test: Nahe an der Perfektion

Tragekomfort

Es war für mich schon eine der besten Eigenschaften der ersten Galaxy Buds: Der Tragekomfort. Nachdem die Bauform der neuen Ohrhörer exakt gleich ist, hat sich hier auch erwartungsgemäß nichts verändert. Die Ohrhörer fühlen sich im Ohr sehr angenehm an. Für mich zählen sie in Sachen Komfort immer noch zu den bequemsten kabellosen Ohrhörern am Markt, unter anderem auch wegen des leichten Gewichts.

Wie bei Ohrhörern gewohnt, liegen der Packung noch Gummistöpsel in mehreren Größen bei, die man je nach Passform wechseln kann.

Sound und Freisprechfunktion

Im Unterschied zur Optik hat sich beim Sound einiges getan. Klangen die ersten Buds zwar klar, aber insgesamt etwas dünn, hat Samsung bei den Buds+ ordentlich nachgelegt. So setzt man nun auf Zweiweg-Lautsprecher in den Stöpseln. Das führt dazu, dass der Ton insgesamt sehr rund und ausgewogen ausgefallen ist.

Während ich mich bei Ohrhörern in der Regel oft sehr lange und ausgiebig mit dem Equalizer herumspielen muss, bis ich völlig zufrieden bin, liefern die Buds+ ohne langwierige Einstellungen und mehr oder weniger out-of-the-box einen guten Klang. Für Podcasts nutze ich meistens die “Normal”-Voreinstellung des Equalizers in der Companion-App, bei Musik bevorzuge ich “dynamisch”. Unterm Strich klingen die Galaxy Buds+ so, wie ich es mir bei Ohrhörern dieser Preisklasse vorstelle.