Sennheiser Momentum True Wireless 2 im Test: Toller Sound und teuer

Telefonnieren, Earbud einzeln nutzen und Transparent Hearing

Die Telefonfunktion läuft einwandfrei und auch das Ansprechen eines smarten Assistenten am Handy funktioniert ohne Probleme. Bei der Telefonfunktion ist es praktisch, dass man den linken Earbud aus dem Ohr nehmen kann.

Alternativ kann man die Ohrhörer quasi auf Durchzug schalten. Dabei übertragen die Mikrofone der Earbuds die Umgebungsgeräusche an der Abschirmung vorbei ins Ohr. Das ist praktisch, wenn man etwa im Zug einer Durchsage lauschen will, ohne die Dinger aus den Ohren zu nehmen.

Will man allerdings mit nur einem Earbud Musik hören, wird man das Paar schnell wieder komplettieren, weil die Musik permanent in Stereo übertragen wird - eine Mono-Übertragung ist nicht möglich. Auch wenn man den linken Ohrhörer in die Ladebox gibt, bleibt die Musikübertragung in Stereo. Gibt man den rechten Earbud in die Ladebox, wird die Verbindung getrennt und die Ohrhörer schalten sich aus.

Praktisch ist die "Smart Pause"-Funktion. Diese erkennt, wenn man einen Ohrhörer aus dem Ohr nimmt und schaltet automatisch auf Pause. Gibt man den Earbud wieder ins Ohr, startet auch die Musikwiedergabe wieder.