Anker Soundcore Life Q30 im Test: Noise-Cancelling für Sparfüchse

Erster Eindruck und Verarbeitung

Der Soundcore wird in einer unauffälligen Schachtel geliefert. Darin befindet sich der Kopfhörer in einem Case, um ihn zu transportieren. Das Case wirkt überraschend hochwertig und ist gut gepolstert. Neben dem Kopfhörer befindet sich darin noch ein USB-C-Kabel über den er geladen wird sowie ein Aux-Kabel mit 2 Klinkensteckern, um den Kopfhörer auch per Kabelverbindung verwenden zu können. Das Kabel ist 120cm lang, das geht für die meisten Situationen gerade noch so, besonders flexibel ist man damit aber nicht.

Der Kopfhörer ist für den Preis durchaus ordentlich verarbeitet. Der Metallbügel wirkt stabil. Die Polsterungen aus Kunstleder sind angenehm weich. Der Tragekomfort ist insgesamt sehr gut, auch als Brillenträger drückt das Gestell die Bügel nicht so stark an den Kopf, dass es unangenehm wäre. Das Gewicht von 256 Gramm liegt im Rahmen vergleichbarer Geräte. Die Ohrpolster wärmen die Ohren allerdings relativ stark. Das ist in der aktuell eher kühleren Jahreszeit zwar angenehm, wird es aber wärmer, könnte das durchaus zum Problem werden.

Das Material der Ohrmuscheln wirkt nicht ganz so edel, wie man es von teuren NC-Kopfhörern vielleicht gewohnt ist. Es ist eben Plastik und das spürt und sieht man auch. In dieser Preisklasse geht das aber in Ordnung.

Um das eigene Smartphone mit dem Kopfhörer zu pairen, reicht das Berühren der mit NFC ausgestatteten Ohrmuschel.