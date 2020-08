Mit dem Mikroskop Taylor Swift hören: Kopfhörer Hi-X55 im Test

Robust und hochwertig

Die Verarbeitung des Kopfhörers ist tadellos. Abgesehen von den Polsterungen der Kopfpölster und des Bügels, die aus Memory Foam bestehen, sind Bügel und Scharniere aus hochwertigem Metall gestaltet. Das verleiht dem Hi-X55 ein edles, aber gleichzeitig robustes Aussehen, wenngleich das Design eher funktional angelegt ist.

Mit einer Faltkonstruktion lässt sich der Kopfhörer kompakt zusammenlegen, was für den Transport praktisch ist. Das 3 Meter lange Kabel ist abnehmbar, was in puncto Reparierbarkeit löblich ist. Die Einsteckbuchse am Hi-X55 ist das einzige Element, das im Vergleich zum restlichen Material etwas filigran und billig wirkt.

Angenehm zu tragen

Der Tragkomfort ist ausgezeichnet. Dabei profitiert man von den verwendeten Materialien und dem recht geringen Gewicht von nur 305 Gramm. Der Mechanismus, mit dem sich der Bügel rechts und links vergrößern und verkleinern lässt, bietet viel Spielraum. Der Bügel ist zudem gut biegbar, womit der Kopfhörer für die meisten Kopfformen gut passen sollte.