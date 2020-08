Austrian Audio: Aus den AKG-Trümmern zurück zur Weltspitze

Als die 1947 in Wien gegründete Audiofirma AKG im Juni 2017 nach 70 Jahren den Standort in Wien Liesing schloss, war die Betroffenheit groß. Jahrzehntelang hatten die Mikrofone und Kopfhörer des Unternehmens die Branche geprägt. Die Erfindungen der Wiener hatten nicht nur die Aufnahmetechnik in den 1950er-Jahren revolutioniert, sondern kamen auch bei Aufnahmen der Beatles in den Abbey Road Studios und anderer Weltstars, von Frank Sinatra bis Falco, zum Einsatz.

Das Aus aufgrund finanzieller Schwierigkeiten in den 1990er-Jahren konnte mit dem Verkauf an die Harman-Gruppe zwar noch verhindert werden. Der Weiterverkauf von Harman an Samsung im Jahr 2016 besiegelte schließlich das Ende des Wiener Standorts, wo bis zuletzt die Produktentwicklung und Produktion einiger hochwertiger Modelle angesiedelt war. Alle 131 Mitarbeiter wurden praktisch über Nacht gekündigt.

Neue Firma mit langjährigen Mitarbeitern

Der langjährige AKG-Manager Martin Seidl wollte das Ende nicht hinnehmen. Zusammen mit 22 AKG-Mitarbeitern gründete er nur 400 Meter vom alten Standort entfernt mit Austrian Audio eine neue Firma. Zwei Jahre lang wurde entwickelt, im Juni 2019 wurden schließlich die ersten Profi-Mikrofone ausgeliefert. Zuletzt hat das Unternehmen 2 hochwertige Kopfhörer (der ausführliche Test erscheint am Sonntag) auf den Markt gebracht, die in Wien entwickelt und produziert werden.