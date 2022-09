Test: Sennheiser Momentum 4 mit konkurrenzlosem Killer-Feature

Die Sennheiser-Kopfhörer können mit zahlreichen raffinierten Funktionen glänzen, wodurch sie zu einem einwandfreien Produkt werden.

Sennheiser hat seine Momentum-Kopfhörer komplett überarbeitet und dabei nahezu perfektioniert.

Bislang war die Momentum-Serie von Sennheiser von einem ikonischen und unverkennbaren Design geprägt: Ein Bügel aus Leder-Finish in Kombination mit dem Metall-Elementen und schlichten Ohrmuscheln. Dieser Look gehört nun der Vergangenheit an. Denn die Momentum 4 kommen in einem komplett überarbeiteten Design, das nicht alle zu begeistern weiß. Ich konnte die neuen Over-Ear-Kopfhörer von Sennheiser für einige Wochen ausprobieren.

Pro & Contra Toggle Infobox Pro Hochwertige Sound- und Sprachqualität

Einwandfreie, aktive Geräuschunterdrückung

Extrem hohe Akkulaufzeit von 60 Stunden bei aktivierter ANC Contra Materialien wirken nicht mehr so edel und robust

Bei Wind stößt die ANC an ihre Grenzen

Kopfhörer lassen sich nicht falten

Fragwürdiges Design-Update Bei den Momentum 4 mussten die Metallschienen zum Verstellen der Passform einer neuen Halterung aus Kunststoff weichen. Bis auf die Textil-Elemente des Kopfbügels und den weichen Ohrpolstern besteht eigentlich der gesamte Kopfhörer nun aus Kunststoff. Insofern wirken die Momentum 4 nicht mehr ganz so edel und robust. Auch der Look ist nicht mehr unverkennbar und daher mit anderen Kopfhörern leicht zu verwechseln - etwa mit den Sony WH-1000XM5. Den Vorwurf eines generischen Designs muss sich Sennheiser wohl gefallen lassen. Dem Tragekomfort hat die Designumstellung allerdings nicht geschadet. Die neuen Momentum-Kopfhörer sind leicht und angenehm zu tragen. Selbst nach mehreren Stunden am Kopf fühlen sie sich nicht wie ein störender Fremdkörper an.

Links: Sennheiser Momentum 4 Wireless im Transport-Case. Rechts: Sony WH-1000XM5 im Transport-Case © Sennheiser, Sony

Weniger flexibel, stilsicheres Case Ein kleines Manko am neuen Design ist die Flexibilität der Kopfhörer. Die Vorgängerversion konnte nämlich noch auf eine kompakte Größe zusammengefaltet werden. Die Momentum 4 hingegen können das nicht mehr - Kopfbügel und Ohrmuscheln sind fixiert und können nicht gefaltet werden. Wirklich praktisch ist das Transport-Case der Sennheiser Momentum 4. Es bietet einen guten Schutz für die Kopfhörer, ausreichend Platz für das Zubehör und schaut ganz nebenbei noch richtig edel aus.

Technische Spezifikationen Toggle Infobox Sennheiser Momentum 4 Farben: Weiß, Schwarz

Gewicht: 293 Gramm

Mikrofone: 4 Stück für Telefonie, ANC und Sprachassistenz

Schallwandler: 42 mm

Frequenzbereich: 6 Hz bis 22.000 Hz

Funktionen: Aktive Geräuschunterdrückung , Transparenzmodus, Sidetone für Telefonie

Play-Time, ANC ein: 60 Stunden

Ladezeit: ca. 2 Stunden

Wasserschutz: nein

Konnektivität: Bluetooth 5.2, auch kabelgebunden möglich

Codecs: aptX Adaptive, AAC, SBC

Preis: gesehen ab 329 Euro

Hohe Soundqualität In Sachen Soundqualität braucht man sich bei Sennheiser-Kopfhörern keine Sorgen machen - so auch bei den Momentum 4. Egal ob Klassik, Hip Hop, Rock, Singer-Songwriter oder elektronische Musik, die Klangqualität ist über alle Genres hinweg einwandfrei. Die Wiedergabe der einzelnen Frequenzen ist wirklich beeindruckend exakt und gut ausgepegelt. So werden bei den Momentum 4 manchmal auch Töne und Klänge hörbar, die bei anderen Kopfhörern oder Lautsprechern untergehen.

Sennheiser Momentum 3 (links) - Sennheiser Momentum 4 (rechts) © futurezone/Sennheiser

Nahezu perfekte ANC Auch die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) ist nahezu perfekt umgesetzt. Monotone Geräusche werden fast zu Gänze herausgefiltert, wodurch das Hörerlebnis deutlich gehoben wird. Vor allem deswegen, weil die Lautstärke der Musikwiedergabe recht niedrig sein kann, ohne dass man vom Umgebungslärm gestört wird. Beim gemischten Lärm in der Stadt tun sich die Kopfhörer etwas schwer. Das Grundrauschen wird zwar gut unterdrückt, die Peaks - etwa wenn ein Auto vorbeirauscht - sind aber recht deutlich zu hören. Mit der Anti-Wind-Einstellung können die Momentum 4 auch im Freien bei einem leichten Lüfterl getragen werden. Bei höheren Windgeschwindigkeiten gerät aber auch die Anti-Wind-Funktion an ihre Grenzen. Transparenzmodus einwandfrei umgesetzt Per Fingertipp auf die Ohrmuschel kann schnell zwischen ANC und Transparenzmodus gewechselt werden. Auch die Intensität der ANC kann direkt an der Ohrmuschel per Gestensteuerung eingestellt werden. Das ist etwa bei Durchsagen in der U-Bahn oder im Zug durchaus praktisch. ANC und Transparenzmodus können auch in der App eingestellt werden. Durch die stufenlos einstellbare Intensität des Transparenzmodus und ANC kann man per Schieberegler festlegen, wie viel Umgebungsgeräusche ins Ohren dringen sollen und wie viel Lärm unterdrückt werden soll.

Einwandfreie Sprachqualität Nutzt man die Momentum 4 zum Telefonieren, wird man schnell eine besonders angenehme Sprachqualität feststellen - sowohl beim Gegenüber als auch im eigenen Ohr. Solange es windstill ist, können die Kopfhörer auch im Freien zum Telefonieren genutzt werden. Nimmt der Wind zu, wird man aufgrund der Störgeräusche schnell auf die Lautsprecher des Smartphones wechseln. Dass sich die Sennheiser-Kopfhörer so gut zum Telefonieren eignen, liegt auch an der so genannten Sidetone-Funktion. Dabei wird die eigene Stimme während des Telefonats im Kopfhörer wiedergegeben, was ein natürliches Gefühl beim Telefonieren erzeugt. App ist gut umgesetzt Sämtliche Einstellungen sowie das Einspielen von Software-Updates können über die Smartphone-App gesteuert werden, die übersichtlich und selbsterklärend umgesetzt ist. Dort ist auch ein Equalizer zu finden, mit dem der Klang adjustiert werden kann. Ebenso können Equalizer-Presets genutzt und erstellt werden.

Die Smartphone-App von Sennheiser © Screenshot

Akku als Killer-Feature Die Akkulaufzeit der Sennheiser Momentum 4 stellt praktisch alle Konkurrenzmodelle in den Schatten: 60 Stunden bei aktivierter ANC schafft meines Wissens kein anderer Kopfhörer. Im Praxiseinsatz konnten die 60 Stunden auch tatsächlich bestätigt. Nutzt man die Momentum 4 während der Bürotätigkeit, kann man sich sicher sein, dass man sie nur einmal in der Woche aufladen muss. Verwendet man die ANC-Funktion nicht, geht die Akkulaufzeit sogar noch über die 60 Stunden hinaus. Sollte der Akku dennoch zu Ende gehen, können die Momentum 4 auch kabelgebunden verwendet werden. Ein passendes Kabel ist im Lieferumfang enthalten.

Sennheiser Momentum 4 © Sennheiser