Adidas bringt Solarkopfhörer mit unendlicher Akku-Laufzeit

Ein kabelloser Bluetooth-Kopfhörer mit integrierten Solarzellen, den man praktisch nie wieder aufladen muss. Einen solches Headset bietet nun der Sportartikelhersteller Adidas an - unter der wenig eleganten Bezeichnung RPT-02 SOL.

Die Solarzellen sind in den Bügel des Kopfhörers integriert. Dabei handelt es sich um die so genannte Powerfoyle-Beschichtung von Exeger. Laut dem Unternehmen ist die Beschichtung in der Lage jegliche Art von Licht in Energie umzuwandeln - sowohl im Innenraum als auch draußen.