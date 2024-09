AirPods 4: Apple bringt günstigere In-Ear-Kopfhörer

Von einem der populärsten Apple-Produkte hat man schon seit längerem nichts mehr gehört: den AirPods. Nun schickt Apple neue AirPods-Kopfhörer ins Rennen - zu einem vergleichsweise niedrigen Preis.

Die AirPods 4 kommen in 2 unterschiedlichen Varianten. Wie die AirPods 3 haben die 4er ein Open-Design. Sie verzichten also, im Gegensatz zu den AirPods Pro, auf Silikon-Stöpsel und werden quasi in die Ohrmuschel eingehängt. Laut Apple wurde die Form etwas angepasst, sodass die AirPods 4 die bequemsten Open-Design-AirPods aller Zeiten sein sollen.

➤ Mehr lesen: 14 versteckte iPhone-Tricks, die jeder kennen sollte