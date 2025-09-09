iPhone Air ist da: Das bislang dünnste Apple-Handy

Das neue Air-Modell will mit einem besonders schlanken Formfaktor überzeugen. Dafür muss man aber Abstriche hinnehmen.

Die Innovationen bei den iPhones sind ja ein bisschen ins Stocken geraten. Seit mehreren Jahren erscheinen die Apple-Handys nun im immer gleichen Design, bei den Funktionen gibt es zwar Schritte nach vorne, bahnbrechende Revolutionen sind aber in den vergangenen Jahren ausgeblieben. Jetzt soll es ein neuer Formfaktor richten. Dafür schickt Apple ein komplett neues Gerät an den Start: das iPhone Air. Es kommt mit einem extrem schlanken Gehäuse, das mit seiner einzigartigen Erscheinungsform und einem besonders niedrigen Gewicht überzeugen soll. ➤ Mehr lesen: Im Test: Das Samsung Galaxy S25 Edge hat mich voll überrascht

Nur 5,65 Millimeter dick Das iPhone Air ist lediglich 5,64 Millimeter dick und wiegt nur 165 Gramm, hat aber eine Display-Diagonale von 6,5 Zoll. Ein Vergleich: Das größere iPhone 17 Pro Max misst 8,75 Millimeter und bringt 231 Gramm auf die Waage, das kleinere iPhone 17 kommt auf 7,95 Millimeter und wiegt 177 Gramm. Das dünne Samsung Galaxy S25 Edge ist 5,8 Millimeter dick. Nicht unerwähnt soll bleiben, dass sich das Kameramodul auf der Rückseite des Air vergleichsweise stark vom restlichen Gehäuse abhebt. Der allergrößte Teil des Geräts ist aber tatsächlich deutlich dünner als alle anderen iPhones. ➤ Mehr lesen: iOS 26 im Kurztest: So sieht das neue iPhone-Design aus

iPhone Air

14 Bilder Slideshow ansehen © Bild: Screenshot © Bild: Screenshot © Bild: Apple iPhone Air © Bild: Apple iPhone Air © Bild: Apple iPhone Air © Bild: Apple iPhone Air © Bild: Apple iPhone Air © Bild: Apple iPhone Air © Bild: Screenshot iPhone Air © Bild: Screenshot © Bild: Screenshot © Bild: Apple iPhone Air © Bild: Apple iPhone Air

Mehrere Einschränkungen Die schlanke Ausführung verlangt allerdings nach mehreren Kompromissen an anderen Stellen. So ist das iPhone Air mit nur einer einzigen Kamera auf der Rückseite ausgestattet. Dabei handelt es sich zwar um dieselbe Kamera wie beim regulären iPhone 17, sodass man sich hochwertige Bilder erwarten darf. Ein eigenes Weitwinkelobjektiv oder ein eigenes Teleobjektiv fehlen aber. ➤ Mehr lesen: Liveticker zum Nachlesen: Das sind die neuen iPhones Die Kamera des Air löst mit 48 MP auf, hat eine Brennweite von 26mm und eine Blende von f/1.6. Die Frontkamera kommt auf eine Auflösung von 18mm und setzt auf ein erweitertes Sichtfeld. Das iPhone 17 Air wird übrigens weltweit keinen Einschub für eine herkömmliche SIM-Karte haben. Es ist somit auch in Österreich eSIM-only.

iPhone Air © Apple

Akku soll einen Tag durchhalten Die wohl größte Einschränkung betrifft den Akku. Wegen des kompakten Gehäuses kommt das Air-Modell mit einer kleineren Batterie. Wie hoch die Kapazität ist, hat Apple nicht verraten. Das Air soll jedenfalls ein All-Day-Battery-Life haben. Man soll also über einen ganzen Tag kommen. Dafür kommt mit iOS 26 auch eine neue Energiesparfunktion auf das iPhone Air. Die entscheidende Frage wird sein, wie lange der Akku des iPhone Air durchhält. Ob man damit tatsächlich über einen ganzen Tag kommen wird, oder ob man Ladekabel und Akkupack stets griffbereit haben soll, wird sich erst im Alltagseinsatz zeigen.

iPhone Air © Apple