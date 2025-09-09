Apple stellt neue iPhones vor

Neue iPhones: So streamt ihr die Apple-Präsentation live

Florian Christof Marcel Strobl

Heute wird Apple seine iPhone-17-Modelle vorstellen. Hier könnte ihr das Event im Livestream und Liveticker verfolgen.

Am heutigen Dienstagabend wird Apple-CEO Tim Cook die Bühne betreten und die neuen iPhone-Modelle vorstellen. Das Highlight bei dem diesjährigen Event in der Firmenzentrale in Cupertino in Kalifornien wird voraussichtlich das iPhone 17 Air

Das Air-Modell soll mit einem besonders schlanken Formfaktor überzeugen. Spannend wird dabei jedoch die Akkulaufzeit. Außerdem soll das iPhone 17 Pro und 17 Pro Max ein neues Design erhalten, das sich in erster Linie auf der Rückseite zeigen wird. 

➤ Mehr lesen: iPhone 17: Alle Details, die bereits bekannt sind

Das iPhone-Event im Livestream und Liveticker

Wie die neuen iPhones im Detail aussehen werden, welche Überraschungen Apple parat hält und welche Produkte außerdem vorgestellt werden, wird sich ab 19 Uhr (MESZ) zeigen. Dann beginnt nämlich das diesjährige iPhone-Event. 

➤ Mehr lesen: iPhone 17: Geleaktes Datenblatt verrät alle Details

Die Präsentation wird in einem Livestream auf YouTube übertragen. Auch in der Apple-TV-App und auf der Apple-Website wird es eine Liveübertragung zu sehen geben. Die futurezone wird das Event auch mit einem Liveticker begleiten. 

➤ Mehr lesen: iPhone 17 Air ohne Kameras kostet 8.630 Dollar

LIVE

Präsentation des iPhone 17

(futurezone) | Stand: 09.09.2025, 12:48 Uhr

Florian Christof

Großteils bin ich mit Produkttests beschäftigt - Smartphones, Elektroautos, Kopfhörer und alles was mit Strom betrieben wird.

Florian Christof

Marcel Strobl

marcel_stro

Ich interessiere mich vor allem für Klima- und Wissenschaftsthemen. Aber auch das ein oder andere Gadget kann mich entzücken.

Marcel Strobl

