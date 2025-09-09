Neue iPhones: So streamt ihr die Apple-Präsentation live

Heute wird Apple seine iPhone-17-Modelle vorstellen. Hier könnte ihr das Event im Livestream und Liveticker verfolgen.

Am heutigen Dienstagabend wird Apple-CEO Tim Cook die Bühne betreten und die neuen iPhone-Modelle vorstellen. Das Highlight bei dem diesjährigen Event in der Firmenzentrale in Cupertino in Kalifornien wird voraussichtlich das iPhone 17 Air.

Das Air-Modell soll mit einem besonders schlanken Formfaktor überzeugen. Spannend wird dabei jedoch die Akkulaufzeit. Außerdem soll das iPhone 17 Pro und 17 Pro Max ein neues Design erhalten, das sich in erster Linie auf der Rückseite zeigen wird.

Das iPhone-Event im Livestream und Liveticker

Wie die neuen iPhones im Detail aussehen werden, welche Überraschungen Apple parat hält und welche Produkte außerdem vorgestellt werden, wird sich ab 19 Uhr (MESZ) zeigen. Dann beginnt nämlich das diesjährige iPhone-Event.

