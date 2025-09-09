Neue iPhones: So streamt ihr die Apple-Präsentation live
Am heutigen Dienstagabend wird Apple-CEO Tim Cook die Bühne betreten und die neuen iPhone-Modelle vorstellen. Das Highlight bei dem diesjährigen Event in der Firmenzentrale in Cupertino in Kalifornien wird voraussichtlich das iPhone 17 Air.
Das Air-Modell soll mit einem besonders schlanken Formfaktor überzeugen. Spannend wird dabei jedoch die Akkulaufzeit. Außerdem soll das iPhone 17 Pro und 17 Pro Max ein neues Design erhalten, das sich in erster Linie auf der Rückseite zeigen wird.
Das iPhone-Event im Livestream und Liveticker
Wie die neuen iPhones im Detail aussehen werden, welche Überraschungen Apple parat hält und welche Produkte außerdem vorgestellt werden, wird sich ab 19 Uhr (MESZ) zeigen. Dann beginnt nämlich das diesjährige iPhone-Event.
Die Präsentation wird in einem Livestream auf YouTube übertragen. Auch in der Apple-TV-App und auf der Apple-Website wird es eine Liveübertragung zu sehen geben. Die futurezone wird das Event auch mit einem Liveticker begleiten.
Präsentation des iPhone 17
-
Zur Einstimmung
In diesem Artikel haben wir alle Details zusammengetragen, die durch Leaks jetzt bereits bekannt sind.
-
Herzlich willkommen zum iPhone-17-Liveticker
Das iPhone-Event startet um 19 Uhr (MESZ). Wir werden hier live über alle Details und Neuerungen berichten.
