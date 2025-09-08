iPhone 17: Geleaktes Datenblatt verrät alle Details

08.09.2025

Kurz vor der Präsentation der iPhone-17-Modelle sind die zentralen Spezifikationen geleakt worden.

Morgen Dienstag ist es so weit: Apple wird endlich das lange erwartet iPhone-17-Lineup präsentieren. Schon seit Monaten kursieren zahlreiche Gerüchte und Spekulationen zu den anstehenden Geräten. Kurz vor der Präsentation ist nun ein Datenblatt aufgetaucht, das angeblich von einem koreanischen Mobilfunker stammt. Darauf sind die zentralen Spezifikationen der neuen iPhones im Detail zu sehen. Außerdem wird damit ein weiteres Mal bestätigt, dass Apple neben dem Standardgerät und den beiden Pro-Modellen ein extra-dünnes iPhone 17 Air vorstellen wird. ➤ Mehr lesen: iPhone 17: Alle Details, die schon jetzt bekannt sind

iPhone 17 Beim regulären iPhone 17 ändert sich demnach nicht allzu viel. Hinzu kommt jedenfalls endlich ein Display, das eine Refresh-Rate von 120 Hz aufweist und eine aufgewertete Selfie-Kamera. Display: 6,3 Zoll OLED, 120 Hz

Kamera: 48 MP Hauptkamera 12 MP Weitwinkel Selfie-Kamera: 24 MP

Prozessor: Apple A19

Speicher : 8/128GB, 8/256GB, 8/512GB

Akku: 3.600 mAh,

Software: iOS 26 ➤ Mehr lesen: iPhone 16e im Test: Apple hat keine Konkurrenz

iPhone 17 Air Das dünne Air-Modell soll mit seinem 6,6 Zoll großen Bildschirm zwischen dem regulären und dem Pro-Max-Modell angesiedelt sein. Ein entscheidendes Kriterium wird die Akkulaufzeit werden. Eine Kapazität von lediglich 2.800 mAh verheißt nicht allzu Gutes. Display: 6,6 Zoll OLED, 120 Hz

Kamera: 48 MP Hauptkamera Selfie-Kamera: 24 MP

Prozessor: Apple A19

Speicher: 8/128GB, 8/256GB, 8/512GB

Akku: 2.800 mAh

Software: iOS 26 ➤ Mehr lesen: iPhone 17 Air ohne Kameras kostet 8.630 Dollar