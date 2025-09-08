iPhone 17: Geleaktes Datenblatt verrät alle Details
Morgen Dienstag ist es so weit: Apple wird endlich das lange erwartet iPhone-17-Lineup präsentieren. Schon seit Monaten kursieren zahlreiche Gerüchte und Spekulationen zu den anstehenden Geräten. Kurz vor der Präsentation ist nun ein Datenblatt aufgetaucht, das angeblich von einem koreanischen Mobilfunker stammt.
Darauf sind die zentralen Spezifikationen der neuen iPhones im Detail zu sehen. Außerdem wird damit ein weiteres Mal bestätigt, dass Apple neben dem Standardgerät und den beiden Pro-Modellen ein extra-dünnes iPhone 17 Air vorstellen wird.
➤ Mehr lesen: iPhone 17: Alle Details, die schon jetzt bekannt sind
iPhone 17
Beim regulären iPhone 17 ändert sich demnach nicht allzu viel. Hinzu kommt jedenfalls endlich ein Display, das eine Refresh-Rate von 120 Hz aufweist und eine aufgewertete Selfie-Kamera.
- Display: 6,3 Zoll OLED, 120 Hz
- Kamera:
- 48 MP Hauptkamera
- 12 MP Weitwinkel
- Selfie-Kamera: 24 MP
- Prozessor: Apple A19
- Speicher: 8/128GB, 8/256GB, 8/512GB
- Akku: 3.600 mAh,
- Software: iOS 26
➤ Mehr lesen: iPhone 16e im Test: Apple hat keine Konkurrenz
iPhone 17 Air
Das dünne Air-Modell soll mit seinem 6,6 Zoll großen Bildschirm zwischen dem regulären und dem Pro-Max-Modell angesiedelt sein. Ein entscheidendes Kriterium wird die Akkulaufzeit werden. Eine Kapazität von lediglich 2.800 mAh verheißt nicht allzu Gutes.
- Display: 6,6 Zoll OLED, 120 Hz
- Kamera:
- 48 MP Hauptkamera
- Selfie-Kamera: 24 MP
- Prozessor: Apple A19
- Speicher: 8/128GB, 8/256GB, 8/512GB
- Akku: 2.800 mAh
- Software: iOS 26
➤ Mehr lesen: iPhone 17 Air ohne Kameras kostet 8.630 Dollar
iPhone 17 Pro
Bei den beiden Pro-Modellen wird die Selfie-Kamera sowie das Teleobjektiv stark aufgewertet. Das Teleobjektiv soll nun mit 48 MP auflösen und einen 8-fachen optischen Zoom ermöglichen. Bleibt abzuwarten, ob es tatsächlich einen höheren Zoomfaktor geben wird.
- Display: 6,3 Zoll OLED, 120 Hz
- Kamera:
- 48 MP Hauptkamera
- 48 MP Weitwinkel
- 48 MP Teleobjektiv mit 8-fachem optischen Zoom
- Video: 8K
- Selfie-Kamera: 24 MP
- Prozessor: Apple A19 Pro
- Speicher: 12/128GB, 12/256GB, 12/512GB, 12GB 1TB,
- Akku: 3.700 mAh,
- Software: iOS 26
Apple iPhone 17 Pro Max
Auch die größere Pro-Max-Variante soll natürlich einen 8-fachen optischen Zoom erhalten. Ein größeres Gehäuse bedeutet auch mehr Platz für den Akku. Beim iPhone 17 Pro Max soll es sich um eine 5.000-mAh-Batterie handeln, was hinsichtlich der Akkulaufzeit ziemlich gut klingt.
- Display: 6,9 Zoll OLED, 120 Hz
- Kamera:
- 48 MP Hauptkamera
- 48 MP Weitwinkel
- 48 MP Teleobjektiv mit 8-fachem optischen Zoom
- Video: 8K
- Selfie-Kamera: 24 MP
- Prozessor: Apple A19 Pro
- Speicher: 12/256GB, 12/512GB, 12GB 1TB,
- Akku: 5.000 mAh,
- Software: iOS 26
Kommentare