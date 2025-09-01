iPhone 17 Air ohne Kameras kostet 8.630 Dollar

Wer ein ganz besonderes iPhone sein Eigen nennen will, hat jetzt die Chance dafür.

Nächste Woche wird Apple aller Voraussicht nach das iPhone 17 Air vorstellen. Es dürfte sich dabei um das dünnste iPhone aller Zeiten handeln, mit einer Dicke von nur 5,5 Millimetern.

Bereits vor dem offiziellen Start hat der russische Luxushersteller Caviar eine limitierte Sonderedition vorgestellt, die sogenannte Stealth Carbon Edition. Diese verzichtet komplett auf Kameras.

Noch dünner

Durch das Weglassen des Kameramoduls kann man das Handy so noch dünner machen. Zudem soll die Privatsphäre der Nutzer geschützt werden. Die Rückseite besteht dabei aus Carbon statt Glas, was zusätzlich Gewicht reduziert. Nicht nur die rückseitigen, auch die Front-Kamera wurde bei dem Gerät entfernt.

Der Verzicht hat freilich auch praktische Einschränkungen zur Folge: Nutzer können keine Fotos oder Videos aufnehmen. Durch das Fehlen der Frontkamera ist Face ID für die biometrische Entsperrung nicht verfügbar, und das Gerät kann ausschließlich per Passwort entsperrt werden.

Weitere Modelle

Neben der Stealth Carbon Edition des iPhone 17 Air bietet Caviar auch zwei neue Versionen für das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max an: Stealth Titan und Stealth Titan Gold. Bei diesen Modellen besteht die Rückseite aus Titan in grauer oder goldener Ausführung, ebenfalls ohne Kamera. Aufgrund der Metallrückseite wird vermutlich auch drahtloses Laden und MagSafe nicht funktionieren.

Teuer

Immerhin ist das kameralose iPhone ordentlich teuer. 8.630 bis 9.270 Dollar – je nach Speichervariante – kostet das iPhone 17 Air Stealth Carbon.

Für die Stealth Titan Edition beginnt der Preis bei 9.200 Dollar, während die Premiumvariante Stealth Titan Gold bei 8.770 Dollar startet. Vorbestellt werden kann es auf der Webseite des Herstellers.

Frühere Produkte

Caviar hat bereits in der Vergangenheit immer wieder ähnlich kuriose Produkte vorgestellt. So präsentierte man eine vergoldete Version des Tesla Model S Plaid+, das mit goldenen Verzierungen und einer einzigartigen Optik für 300.000 Dollar angeboten wurde. Eine Apple Vision Pro mit 18-karätigem Gold und einem aus Leder gefertigten Band wurde auch verkauft. Sogar ein iPhone mit einem Stück von Steve Jobs Pullover wurde einmal verkauft.