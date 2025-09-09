Heute kommt das iPhone 17: Alle Details, die bereits bekannt sind

Am heutigen Dienstagabend werden die iPhone-17-Modelle präsentiert. Dieses Jahr wird eine ganz besondere Neuerung erwartet.

Heute Abend ist es endlich soweit: Apple wird seine neuen iPhone-Modelle präsentieren. Diesmal wird das Event mit Spannung erwartet, weil ein völlig neues Gerät vorgestellt werden soll. Um 19 Uhr MESZ geht es los, wir werden live von der Veranstaltung berichten. Seit Monaten trudeln durchgesickerte Informationen ein und unzählige Leaks geistern durchs Netz. Dadurch ergibt sich bereits ein recht konkretes Bild, was man sich von den iPhone-17-Modellen erwarten darf. Wir haben alle Details, die bereits bekannt sind, zusammengefasst.

Das Line-up Stimmen die Gerüchte, dann wird Apple insgesamt 4 neue iPhones vorstellen: iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

Das Plus-Modell wird voraussichtlich verabschiedet, da es kein Verkaufsschlager ist. Stattdessen wird Apple das iPhone 17 Air an den Start bringen. Das Air soll aber kein Nachfolger des Plus-Gerätes werden, sondern eine völlig neue Kategorie darstellen. Das iPhone 17 Air soll ein extra-dünnes Handy werden, das in erster Linie durch seinen unvergleichlichen Formfaktor überzeugen soll. Samsung hat mit dem Galaxy S25 Edge bereits ein ähnlich schlankes Smartphone im Programm – hier im futurezone-Test. Ob Apple schlussendlich tatsächlich auf die Bezeichnung "Air" zurückgreift, wird sich erst zeigen. Es ist natürlich möglich, dass ein anderer Modellname ins Feld geführt wird, beispielsweise "Slim".

Design und Größe iPhone 17 Das reguläre iPhone 17 soll im Vergleich zum Vorgänger etwas größer werden und eine Displaydiagonale von 6,3 Zoll aufweisen. Ansonsten soll sich beim Standardmodell kaum etwas ändern. Die Rückseite mit dem Kameramodul sowie die Vorderseite sollen dem iPhone 16 zum Verwechseln ähnlich schauen. Display: 6,3 Zoll OLED, 120 Hz

Kamera: 48 MP Hauptkamera 12 MP Weitwinkel Selfie-Kamera: 24 MP

Prozessor: Apple A19

Speicher : 8/128GB, 8/256GB, 8/512GB

Akku: 3.600 mAh,

Software: iOS 26

iPhone 17 Air Das iPhone 17 Air wird zwischen Pro Max und Standardmodell angesiedelt und soll eine Displaydiagonale von rund 6,6 Zoll haben – ob es am Ende vielleicht 6,55 oder 6,65 werden, ist noch unklar. Es soll aber nur 145 Gramm wiegen. Denn das Main-Feature des Air ist das schlanke Gehäuse. Auch hier ist noch unklar, wie dick das Gerät tatsächlich wird. Die Rede ist von 5,5 bis ein bisschen über 6 Millimeter. Der dünne Formfaktor kommt aber mit einer großen Einschränkung: Das Air wird voraussichtlich nur ein einziges Kameraobjektiv haben. Das Kameramodul auf der Rückseite wird sich wohl über die gesamte Breite ziehen. Display: 6,6 Zoll OLED, 120 Hz

Kamera: 48 MP Hauptkamera Selfie-Kamera: 24 MP

Prozessor: Apple A19

Speicher: 8/128GB, 8/256GB, 8/512GB

Akku: 2.800 mAh

Software: iOS 26

iPhone 17 Pro Die beiden Pro-Modell werden ihre Größe beibehalten: 6,3 und 6,9 Zoll. Lange sind die Leaker davon ausgegangen, dass die Objektive auf der Rückseite nebeneinander angeordnet sind. Dem dürfte aber nicht so sein. Zuletzt hat man sich darauf geeinigt, dass die Kamera wieder im Dreiecksmuster angebracht wird. Auch wenn die 3 Objektive linksbündig unterkommen, wird sich wohl auch hier die Erhebung des Kameramoduls die gesamte Breite einnehmen. Damit werden sich die diesjährigen Pro-Modelle deutlich von den Vorgängergeräten unterscheiden. Das Tele soll nun mit 48 MP auflösen und einen 8-fachen optischen Zoom ermöglichen. Bleibt abzuwarten, ob es tatsächlich einen höheren Zoomfaktor geben wird. Display: 6,3 Zoll OLED, 120 Hz

Kamera: 48 MP Hauptkamera 48 MP Weitwinkel 48 MP Tele mit 8-fachen optischen Zoom Video: 8K Selfie-Kamera: 24 MP

Prozessor: Apple A19 Pro

Speicher: 12/128GB, 12/256GB, 12/512GB, 12GB 1TB,

Akku: 3.700 mAh,

Software: iOS 26

iPhone 17 Pro Max Auch die größere Pro-Max-Variante soll natürlich einen 8-fachen optischen Zoom erhalten. Ein größeres Gehäuse bedeutet auch mehr Platz für den Akku. Beim iPhone 17 Pro Max soll es sich um eine 5.000-mAh-Batterie handeln, was hinsichtlich der Akkulaufzeit ziemlich gut klingt. Mittlerweile sind Clear-Case-Hüllen aufgetaucht, die das neue Design bestätigen. Außerdem sollen die geleakten Hüllen mit den Umhängegurten kompatibel sein, die Apple mit dem iPhone 17 auf den Markt bringen könnte. Angeblich soll sich Apple bei den beiden Pro-Modellen vom Titanrahmen verabschieden und stattdessen wieder zurück zu Aluminium wechseln. Das wäre das erste Mal, dass Apple seit 2017 weder Titan noch Edelstahl für seine Highend-Handys verwendet. Display: 6,9 Zoll OLED, 120 Hz

Kamera: 48 MP Hauptkamera 48 MP Weitwinkel 48 MP Tele mit 8-fachen optischen Zoom Video: 8K Selfie-Kamera: 24 MP

Prozessor: Apple A19 Pro

Speicher: 12/256GB, 12/512GB, 12GB 1TB,

Akku: 5.000 mAh,

Software: iOS 26

Neue Displays Mit dem iPhone-17-Line-up sollen endlich auch die 60-Hz-Displays in Rente geschickt werden. Es wird erwartet, dass alle kommenden iPhones mit einem 120 Hz OLED-Screen (LTPO) ausgestattet werden. Apple bezeichnet Displays mit einer adaptiven Refresh-Rate von 1 bis 120 Hz übrigens als ProMotion. Damit werden nun endlich auch alle neuen iPhones ein Always-on-Display erhalten. Der neue Bildschirm bedeutet vor allem für das Standardgerät einen großen Sprung nach vorn, auch was die maximale Helligkeit betrifft. Alle iPhones werden ein Dynamic-Island erhalten, in dem sich die Selfie-Kamera sowie die FaceID-Sensoren befinden. ➤ Mehr lesen: iPhone 16e im Test: Apple hat keine Konkurrenz

Die Kameras Alle neuen iPhone-Modelle sollen eine neue Frontkamera mit einer Auflösung von 24 MP bekommen - bislang waren es bei der Selfie-Kamera stets 12 MP. Dadurch soll die Qualität der Frontkamera deutlich gesteigert werden. iPhone 17 Beim Standardmodell wird es - abgesehen von der Frontkamera - keine bemerkenswerten Neuerungen geben. Das bedeutet, dass das iPhone 17 weiterhin mit einer 48-MP-Hauptkamera und einer 12-MP-Weitwinkelkamera kommen wird. iPhone 17 Air Das dünne Air-Modell wird nur eine einzige 48-MP-Kamera erhalten – ähnlich wie das günstigere iPhone 16e (hier im futurezone-Test). Als Frontkamera wird ebenso die neue 24-MP-Kamera dienen. iPhone 17 Pro & Pro Max Eine deutliche Verbesserung soll es bei den Pro-Modellen geben. Angeblich werden die beiden Handys über jeweils 3 Kameras verfügen, die alle mit 48 MP auflösen. Beim aktuellen iPhone 16 Pro haben die Haupt- sowie die Weitwinkelkamera ebenso eine Auflösung von 48 MP, das Teleobjektiv aber nur 12 MP. Bislang hat es geheißen, das neue 48-MP-Tele wird weiterhin mit einem 5-fachen optischen Zoom kommen. Erst kürzlich war die Rede davon, dass es doch einen 8-fachen Zoom geben könnte. Dieser soll zudem stufenlos funktionieren. Apple soll bei der Kamera der neuen Pro-Modellen eine stark verbesserte Videoqualität ins Spiel bringen. Die aufgewertete Videoqualität soll beim iPhone 17 Pro und Pro Max im Mittelpunkt stehen. Erstmals sollen die Pro-Modelle auch 8K-Videos aufnehmen können. Außerdem wurden Gerüchte laut, dass Apple die kommenden Pro-Modelle mit einer zusätzlichen professionellen Kamera-App ausstatten möchte. Ob tatsächlich nur das iPhone 17 Pro und das iPhone 17 Pro Max die neue Pro-Kamera-App bekommen, ist noch unklar. Es könnte aber auch sein, dass es sich bei dieser App um eine adaptierte Version der Final-Cut-Camera-App handelt.

Prozessor, Speicher und Arbeitsspeicher Chips nach dem 2nm-Verfahren von TSMC werden sich für die iPhone-17-Modelle noch nicht ausgehen. So werden die neuen iPhones den A19-Prozessor nach dem 3nm-Verfahren erhalten. Den Standard-Chip A19 wird aber nur das iPhone 17 bekommen. Die beiden Pro-Modelle sowie das Air werden mit dem stärkeren A19 Pro ausgestattet. Beide Prozessoren sollen Verbesserungen bei der Leistung und der Energieeffizienz bringen. Das iPhone 17 soll lediglich 8 GB RAM erhalten. Die Pro-Versionen sowie das Air-Modell werden voraussichtlich auf 12 GB Arbeitsspeicher zurückgreifen können. Eine längst überfällige Neuerung könnte es noch bei den Pro-Modellen geben. Diese sollen nämlich nun mit mindestens 256 GB Speicherplatz ausgetattet sein.

WLAN-Chip und neues Modem Mindestens ein iPhone-17-Modell soll mit dem neuen, hauseigenen WiFi-7-Chip ausgestattet werden – am ehesten das Air. Die anderen 3 Geräte könnten weiterhin auf eine Komponente von Broadcom setzen. Es ist aber auch möglich, dass alle neuen iPhones auf den selbst entwickelten WiFi-7-Chip vertrauen werden. Beim 5G-Modem gilt es als gesichert, dass alle iPhone-17-Geräte auf dem hauseigenen C1- beziehungsweise C2-Modem aufbauen. Die beiden Eigenentwicklungen sollen für spürbare Verbesserungen bei der Energieeffizienz sorgen.

SIM-Karten oder nur eSIM? In den USA haben die iPhones schon seit einigen Jahren keinen Einschub mehr für eine herkömmliche SIM-Karte. Es wird erwartet, dass Apple mit den iPhone-17-Modellen diese Vorgehensweise auf weitere Länder ausweiten wird. Damit könnte man künftig auch in Österreich bei den neuen iPhones auf eine eSIM angewiesen sein. Als gesichert gilt, dass das iPhone 17 Air weltweit ausschließlich ohne SIM-Einschub kommen wird. Das Gehäuse des Air soll dafür einfach zu dünn sein. Das Aus der SIM-Karte? Sollten die neuen iPhones wirklich ohne herkömmlichen SIM-Karten-Slot kommen, wird es spannend, wie die Branche darauf reagiert. Apple hatte bei solchen Angelegenheiten schon immer eine Vorreiterrolle - man denke nur an das Aus des Kopfhöreranschlusses. Es ist also gut möglich, dass in absehbarer Zeit auch andere Hersteller mit eSIM-only-Geräten folgen. Ebenso ist es denkbar, dass künftig noch mehr Mobilfunktarife ausschließlich mit einer eSIM funktionieren. Über kurz oder lang wird es wohl auf das endgültige Aus der physischen SIM-Karte hinauslaufen.

Akku und Aufladen Beim kabelgebundenen Aufladen per USB-C zeichnen sich keinerlei Änderungen ab. Alle iPhone-17-Modelle sollen weiterhin mit 35 Watt geladen werden können. Beim kabellosen Laden wird es einige Neuerungen geben. Die Pro-Modelle sollen ein neues MagSafe-Layout erhalten. Der magnetische Ring wird offenbar nicht mehr geschlossen sein. Dennoch sollen die 17er Pro-Versionen mit bestehendem MagSafe-Zubehör kompatibel sein. Das Standardmodell sowie das Air sollen weiterhin einen geschlossenen MagSafe-Ring haben. Per MagSafe werden sich alle iPhone-17-Modelle mit maximal 25 Watt aufladen lassen. Mit Ladegeräten von Drittanbietern, die den Qi 2.2 Standard unterstützen, sollen ebenso mit 25 Watt möglich sein. Was die Kapazität der Akkus betrifft, zeichnen sich keine großen Veränderungen ab. Das iPhone 17 Air soll jedenfalls weniger als 3.000 mAh haben. Ein aktueller Leak gibt die Kapazität mit 2.800 mAh an. Wie lange man damit durchkommt, wird sich erst im Praxiseinsatz zeigen.

Tasten und Buttons Alle iPhone-17-Handys werden offenbar mit den üblichen Volume-Tasten und einem Power-Button ausgestattet. Ebenso sollen alle neuen Geräte die Kamerasteuerung sowie den Action-Button erhalten. Zuletzt hat es geheißen, dass es bei den Pro-Modellen noch eine zusätzliche Kamera-Taste an der oberen Ecke geben soll. Das gilt jedoch mittlerweile als sehr unwahrscheinlich.