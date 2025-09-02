Hülle für iPhone 17 Pro bestätigt neues Design

02.09.2025

Die Pro-Modelle der kommenden iPhone-Generation werden auf der Rückseite einen Look erhalten.

In genau einer Woche ist es soweit. Am Dienstag den 9. September wird Apple die neue iPhone-Generation vorstellen. Neben dem iPhone 17 und den beiden Pro-Modellen wird dieses Jahr auch das besonders dünne iPhone 17 Air erwartet - Spekulationen dazu kursieren bereits seit vielen Monaten. Die Gerüchte bezüglich des iPhone 17 Pro scheinen sich zunehmend zu bestätigen. Vor 2 Tagen sind nämlich Clear-Case-Hüllen für das neue Apple-Handy aufgetaucht, die das neue Design vorwegnehmen. ➤ Mehr lesen: iPhone 17: Alle Details, die bereits bekannt sind