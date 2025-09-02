Hülle für iPhone 17 Pro bestätigt neues Design
In genau einer Woche ist es soweit. Am Dienstag den 9. September wird Apple die neue iPhone-Generation vorstellen. Neben dem iPhone 17 und den beiden Pro-Modellen wird dieses Jahr auch das besonders dünne iPhone 17 Air erwartet - Spekulationen dazu kursieren bereits seit vielen Monaten.
Die Gerüchte bezüglich des iPhone 17 Pro scheinen sich zunehmend zu bestätigen. Vor 2 Tagen sind nämlich Clear-Case-Hüllen für das neue Apple-Handy aufgetaucht, die das neue Design vorwegnehmen.
Neuer Look der Rückseite
Demnach kommt das iPhone 17 Pro sowie das Pro Max mit einem riesigen, rechteckigen Kameramodul, das sich nahezu über die gesamte Breite der Rückseite erstreckt. Die 3 Kameraobjektive sollen jedoch wieder linksbündig in Dreiecksform verbaut werden.
Unterhalb des Kameramoduls ist die Rückseite der Clear-Case-Hüllen nicht durchsichtig. Vielmehr erscheint sie in weißer Farbe, was möglicherweise mit dem magnetischen MagSafe-Modul zu tun hat.
Außerdem sollen die geleakten Hüllen mit den Umhängegurten kompatibel sein, die Apple mit dem iPhone 17 auf den Markt bringen könnte. Das berichtet der für gewöhnlich gut informierte und verlässliche Leaker Majin Bu.
