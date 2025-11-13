GPT-5.1 ist da: Das ändert sich bei ChatGTP

Die neue Version gibt es in 2 verschiedenen Varianten. Damit soll die Treffsicherheit und Anpassbarkeit erhöht werden.

Nur 3 Monate nach der Einführung von GPT-5 gibt es nun die neue Version des KI-Modells - in 2 verschiedenen Varianten . Das Upgrade wird schrittweise ausgerollt.

Ein “nices Upgrade” - so bezeichnet Sam Altman, CEO von OpenAI, das soeben veröffentlichte KI-Modell GPT-5.1 . Damit soll ChatGPT nicht nur klüger und schneller, sondern auch gesprächiger werden, wie OpenAI bekannt gegeben hat.

GPT-5.1 Instant

GPT-5.1 Instant und GPT-5.1 Thinking - so heißen die beiden Versionen des neuen KI-Modells. GPT-5.1 Instant soll laut OpenAI das Modell sein, das am meisten genutzt werden wird. Es ist für Alltagsaufgaben gedacht und durch das Upgrade soll ChatGPT “wärmer und intelligenter” geworden sein.

Außerdem soll der Chatbot Anweisungen besser befolgen können. OpenAI zeigt diese Anpassung anhand eines Beispiels: ChatGPT wurde dabei vorgegeben, seine Antworten auf 6 Wörter zu begrenzen. In der Vergangenheit ist der Chatbot von diesen Anweisungen immer wieder abgewichen. Durch das neue Modell scheint er sich aber mehr an die Vorgaben zu halten.

Eine weitere Neuerung bei dieser Version ist, dass das Modell nun abwägt, ob es für eine Antwort nachdenken muss. Dadurch soll es genauer und trotzdem schnell antworten können.

GPT-5.1 Thinking

Die Version “GPT-5.1 Thinking” ist wie bisher eher für anspruchsvollere Aufgaben gedacht. Durch das Upgrade sollen die Antworten verständlicher sein. Das bedeutet, dass weniger Fachwörter ohne Erklärung verwendet werden und die Antworten klarer werden sollen. Auch diese Version soll mit einer Extra-Portion Empathie ausgestattet worden sein.

Thinking wägt nun auch stärker ab, wofür es wie viele Ressourcen einsetzt. Es passt seine Denkzeit also genauer an die jeweilige Frage an. So widmet es komplexen Problemen mehr Zeit, während es schneller auf einfachere Fragen reagieren kann. Das soll zu gründlicheren Antworten und weniger Wartezeit führen.

Mehr Anpassungsmöglichkeiten

Welche Version die beste Variante für eine Anfrage ist, schlägt ChatGPT selbst vor. Durch das neue Modell soll man aber noch besser anpassen können, in welcher Art und Weise der Chatbot kommuniziert.