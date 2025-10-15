ChatGPT erlaubt bald Erotik-Chats für Erwachsene

Am Dezember wird ChatGPT nicht mehr abbrechen, wenn Unterhaltungen zu explizit werden.

Wie OpenAI-Chef Sam Altman am Dienstag auf X bekanntgab, sollen Erwachsene bald auch erotische Unterhaltungen mit ChatGPT führen dürfen. Während der KI-Chatbot bislang solche expliziten Unterhaltungen untersagte, soll die Funktion ab Dezember für altersverifizierte Nutzer freigeschaltet werden.

„Im Zuge eines umfassenderen Rollouts von Altersbeschränkungen und im Sinne unseres Grundsatzes ‚Erwachsene wie Erwachsene behandeln‘ werden wir noch mehr zulassen, beispielsweise Erotik für verifizierte Erwachsene“, schrieb Altman.

Auch Elon Musks Grok flirtet

Bereits Anfang Oktober gab es erste Hinweise, dass OpenAI Entwicklern künftig erlauben will, mit seinen KI-Modellen auch explizite Inhalte für Erwachsene zu erstellen.

Mit dieser Entscheidung steht OpenAI nicht allein da: Auch Elon Musk verkündete für seinen Chatbot Grok bereits vor einiger Zeit ähnliche Pläne: Es wurden Anime-Charaktere vorgestellt, die mit Grok-Nutzern flirten sollen.

