Neue iPhones kommen in Österreich wohl ohne SIM-Karten-Slot

Die neue iPhone-Generation ist möglicherweise eSIM-only und könnte damit das Ende der herkömmlichen SIM-Karte in Österreich einläuten.

Die Aufregung dürfte groß werden. Denn die kommenden iPhone-17-Modelle werden wohl auch in Österreich nicht mehr mit einer herkömmlichen SIM-Karte funktionieren. Stattdessen werden iPhone-Userinnen und -User voraussichtlich ausschließlich auf eine eSIM zurückgreifen müssen.

In den vergangenen Wochen haben sich die Anzeichen dafür verdichtet, dass die neuen iPhones auch in Europa eSIM-only sein werden. Auch die futurezone hat vernommen, dass man in heimischen Branchenkreisen mit einem solchen Vorstoß von Apple rechnet.

In den USA werden iPhones seit 2022 nur mehr ohne Einschub für eine SIM-Karte verkauft. Seit dem iPhone 14 und 14 Pro gibt es die Apple-Handy auf dem US-Markt nur mehr mit eSIM.

➤ Mehr lesen: Kann ich mir mit einer eSIM einen Virus einhandeln?