So surft man mit einer eSIM günstig im Ausland

Um das Mobilfunknetz eines bestimmten Providers verwenden zu können, braucht man heute nicht mehr unbedingt eine physische SIM-Karte, die man ins Handy steckt. Sogenannte eSIMs werden einfach per Scan eines QR-Codes virtuell ins Handy geladen und funktionieren dann genauso, wie die altbekannten physischen SIMs.

Im Alltag mit dem Smartphone und dem Betrieb mit seinem Haus-und-Hof-Provider bringt einem das relativ wenig Vorteile. Ob man die SIM jetzt physisch oder per QR-Code einsetzt, macht schließlich kaum einen Unterschied.

eSIMs für Reisen

Innerhalb der EU ist das Thema Roaming dank der entsprechenden Regelung, seinen gewöhnlichen Tarif weitestgehend nutzen zu können, in den Hintergrund gerückt. Spannend werden eSIM-Provider also vor allem dann, wenn man einen Trip ins Nicht-EU-Ausland macht. Bevor es eSIMs gab, war eine Möglichkeit im Ausland günstig zu surfen, sich vor Ort physische Prepaid-SIM-Karten zu besorgen. Dafür war aber in der Regel der Besuch eines Mobilfunkshops im Reiseland notwendig. Das kostet Zeit, vielleicht auch Nerven und man kann die SIM natürlich nicht sofort nach Ankunft verwenden.

Mit eSIMs kann man sich eine entsprechende SIM bereits vorab besorgen bzw. einfach im Internet herunterladen und sein Handy schon vor der Abreise entsprechend vorbereiten. Meist reicht eine kurze Google-Suche nach dem jeweiligen Reiseziel und eSIM. Nach Bezahlung per Kreditkarte oder PayPal hat man die SIM so binnen weniger Minuten in Form eines QR-Codes bei sich. Das relative einfache Aufsetzen eines solchen Geschäfts (Details dazu siehe unten) und die Möglichkeit, Kund*innen auf der ganzen Welt via Internet zu erreichen, hat zu einem Konkurrenzkampf verschiedener Reise-eSIM-Anbieter im Netz geführt. Das führt zu günstigen Preisen, was positiv für die Kund*innen ist.

Voraussetzung ist natürlich, dass das eigene Handy eSIMs überhaupt unterstützt. Ob sein eigenes Handy eSIM-fähig ist, erfährt man beim Hersteller. Wenn man ein relativ neues Spitzenmodell hat, ist die Chance, dass es eSIM-fähig ist, sehr hoch.

