Die besten Apps zum Bearbeiten von Urlaubsvideos

Magisto

Die Bearbeitung von Videos ist eine Kunst. Trotz der Vielzahl an Features und Funktionen, die viele Apps mitbringen, ist es für manche aber nicht ganz so leicht, coole Videos zu erstellen. Hier kommt Magisto in Spiel. Die Video-Editing-App unterscheidet sich auf den ersten Blick nur marginal von der Konkurrenz. Magisto sticht bei der Herangehensweise aber deutlich hervor. Statt alles in einem zu bearbeiten, nimmt uns die App nämlich an die Hand und führt uns durch die einzelnen Schritte.

Zuallererst wählen wir dazu die Videos aus, die wir verwenden möchten. Wollen wir mehrere Ausschnitte verwenden, können wir diese direkt trimmen und in einer Art Ablage als Szene verwahren. Jede einzelne Szene kann danach individuell bearbeitet werden. Haben wir eine Auswahl getroffen, geht es zur Bastelei.

Statt uns selbst kreative Elemente aus den Fingern zu saugen, versucht Magisto uns hier intelligente Vorschläge zu machen. Haben wir beispielsweise einen Anlass, kann die App bestimmte Vorauswahlen für uns Treffen und die verschiedenen Szenen entsprechend vorbereiten. Statt einer Farbkorrektur hier und einer Nachschärfung da, geht Magisto aber gleich in die Vollen und kümmert sich um das gesamte Paket.

Einblendungen, Texte, Schriftarten und Musik werden fast vollautomatisch eingefügt. Sofern wir mit dem Ergebnis zufrieden sind, können wir es direkt nutzen und den letzten Feinschliff vornehmen. Magisto hat dabei nicht nur viele vorgefertigte Themen auf Lager, auch mehrere Millionen Stock-Videos und lizenzfreie Musik sind für die Bearbeitung verfügbar.

Magisto ist kostenlos für yound Android erhältlich. Der volle Funktionsumfang ist ab 4,99 Euro im Monat verfügbar.