Apple stellt neue Watch und neue AirPods Pro vor
Das September-Event von Apple gehört den iPhones, die den Großteil der Show einnehmen. Da könnten andere Neuheiten beinahe untergehen. Apple hat nämlich auch die neue Apple Watch Series 11, die Watch Ultra 3 sowie die Watch SE 3 und die neuen AirPods Pro 3 vorgestellt.
Bei den Uhren bleibt das Design unverändert. Hinzugekommen sind neue Farben, neue Armbänder und Watchfaces. Neu ist auch der Blutdrucksensor der Watch Series 11. Die Uhr kann damit beispielsweise vor zu hohem Blutdruck warnen und den Blutdruck über einen längeren Zeitraum beobachten.
So viel kostet die neue Apple Watch
Die Apple Watch Ultra 3 bietet nun auch Satellitenkommunikation an. In abgelegenen Regionen, wo es keinen Mobilfunkempfang gibt, kann man damit zum Beispiel um Hilfe rufen. Außerdem können die Watch Series 11 und die neue Ultra 3 auch mit 5G funken.
Das Basismodell der Apple Watch Series 11 ist ab 449 Euro zu haben, die Watch SE 3 ab 269 Euro. Die neue Apple Watch Ultra 3 gibt es ab 899 Euro.
Die neuen AirPods Pro 3
Auf dem iPhone-Event hat Apple auch eine neue Version der AirPods-Kopfhörer vorgestellt. Die AirPods Pro 3 haben weitgehend dasselbe Design wie die Vorgängerversion. Allerdings wurde die Architektur komplett neu gestaltet - etwa die Mikrofone sowie die Ohrstöpsel.
Neu ist, dass man mit den AirPods Pro 3 nun auch seine Herzfrequenz beim Training aufzeichnen kann. Außerdem sind sie vor Staub, Schweiß und Wasser geschützt. Der Preis der neuen AirPods Pro 3 liegt bei 249 Euro.
