Apple stellt neue Watch und neue AirPods Pro vor

Neben den neuen iPhones hat Apple auch neue Smartwatches und eine neue Version der AirPods-Kopfhörer präsentiert.

Das September-Event von Apple gehört den iPhones, die den Großteil der Show einnehmen. Da könnten andere Neuheiten beinahe untergehen. Apple hat nämlich auch die neue Apple Watch Series 11, die Watch Ultra 3 sowie die Watch SE 3 und die neuen AirPods Pro 3 vorgestellt.

Bei den Uhren bleibt das Design unverändert. Hinzugekommen sind neue Farben, neue Armbänder und Watchfaces. Neu ist auch der Blutdrucksensor der Watch Series 11. Die Uhr kann damit beispielsweise vor zu hohem Blutdruck warnen und den Blutdruck über einen längeren Zeitraum beobachten.

So viel kostet die neue Apple Watch

Die Apple Watch Ultra 3 bietet nun auch Satellitenkommunikation an. In abgelegenen Regionen, wo es keinen Mobilfunkempfang gibt, kann man damit zum Beispiel um Hilfe rufen. Außerdem können die Watch Series 11 und die neue Ultra 3 auch mit 5G funken.

Das Basismodell der Apple Watch Series 11 ist ab 449 Euro zu haben, die Watch SE 3 ab 269 Euro. Die neue Apple Watch Ultra 3 gibt es ab 899 Euro.

