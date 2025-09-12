Starttermin für iOS 26 ist bekannt: Diese iPhones bekommen es
Die neuen iPhones wurden präsentiert. Neben dem regulären iPhone 17 und den beiden Pro-Modellen ist mit dem dünnen iPhone Air erstmals seit Jahren ein völlig neues Modell mit neuem Formfaktor hinzugekommen.
Der Marktstart der neuen Apple-Handys geht am Freitag, dem 19. September, über die Bühne. In der Zwischenzeit dürfen sich iPhone-Nutzerinnen und -Nutzer über die neue Betriebssystemversion freuen.
iOS 26 wird veröffentlicht
Am Montag, dem 15. September, wird iOS 26 nämlich zum Download zur Verfügung gestellt. Zur selben Zeit wird auch das neue iPadOS 26 sowie das neue macOS Tahoe 26 veröffentlicht.
Die iPhones, iPads und Mac-Computer erhalten damit einen komplett neuen Look. Im Mittelpunkt steht die neue Liquid-Glass-Designsprache, die auf halbtransparente 3D-Elemente, verspielte Animationen und ein rundlicheres Erscheinungsbild setzt.
Neue Funktionen, neue Apps
Auf den iPhones werden zahlreiche Apple-Apps völlig neu gestaltet - unter anderem die Kamera-App und die Telefon-App. Es kommen auch KI-Funktionen, ein adaptives Energiemanagement und viele kleinere Neuerungen hinzu.
Allerdings werden nicht alle iPhones das neue iOS 26 erhalten. Konkret fallen das iPhone XS, das iPhone XS Max und das iPhone XR aus dem Update-Zyklus. Bei diesen Geräten wird mit dem aktuellen iOS 18 Schluss sein.
Diese iPhones bekommen das neue iOS 26:
- iPhone Air
- iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max
- iPhone 16 / 16e / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max
- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max
- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max
- iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max
- iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max
- iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max
- iPhone SE (2. Gen. und neuer)
iPads und Macs
Bei den Apple-Tablets kündigt sich durch das neue iPadOS 26 eine regelrechte Revolution an. Wie auf einem Desktop-Computer ist es künftig möglich, die aktiven Apps in beliebigen Fenstern anzuordnen.
Sowohl die Mac-Computer als auch die iPads werden durch die neuen Betriebssystemversionen ebenso die Liquid-Glass-Designsprache erhalten.
Folgende iPads werden das neue iPadOS 26 erhalten:
- iPad Pro (M4)
- iPad Pro 12,9 Zoll (3. Gen. und neuer)
- iPad Pro 11 Zoll (1. Gen. und neuer)
- iPad Air (M3)
- iPad Air (M2)
- iPad Air (3. Gen. und neuer)
- iPad (A16)
- iPad (8. Gen. und neuer)
- iPad mini (A17 Pro)
- iPad mini (5. Gen. und neuer)
Folgende Mac-Rechner werden macOS Tahoe 26 erhalten:
- MacBook Air (M1, 2020 und neuer)
- MacBook Pro (M-Chip, 2020 und neuer)
- MacBook Pro (16 Zoll, 2019)
- MacBook Pro (13 Zoll, 2020, 4 Thunderbolt 3 Anschlüsse)
- iMac (2020 und neuer)
- Mac mini (2020 und neuer)
- Mac Pro (2019 und neuer)
- Mac Studio (2022 und neuer)
