Starttermin für iOS 26 ist bekannt: Diese iPhones bekommen es

Es kommen ein neues Design und neue Funktionen. Gleichzeitig werden auch iPadOS 26 sowie macOS Tahoe 26 veröffentlicht.

Die neuen iPhones wurden präsentiert. Neben dem regulären iPhone 17 und den beiden Pro-Modellen ist mit dem dünnen iPhone Air erstmals seit Jahren ein völlig neues Modell mit neuem Formfaktor hinzugekommen.

Der Marktstart der neuen Apple-Handys geht am Freitag, dem 19. September, über die Bühne. In der Zwischenzeit dürfen sich iPhone-Nutzerinnen und -Nutzer über die neue Betriebssystemversion freuen.

➤ Mehr lesen: iPhone 17 ist da: Diese 7 Sachen sind neu

iOS 26 wird veröffentlicht

Am Montag, dem 15. September, wird iOS 26 nämlich zum Download zur Verfügung gestellt. Zur selben Zeit wird auch das neue iPadOS 26 sowie das neue macOS Tahoe 26 veröffentlicht.

Die iPhones, iPads und Mac-Computer erhalten damit einen komplett neuen Look. Im Mittelpunkt steht die neue Liquid-Glass-Designsprache, die auf halbtransparente 3D-Elemente, verspielte Animationen und ein rundlicheres Erscheinungsbild setzt.

➤ Mehr lesen: iOS 26 im Kurztest: So sieht das neue iPhone-Design aus