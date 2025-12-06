KIs spielen 5 Tage Poker, und eine schlägt sie alle

Poker-Enthusiast Max Pavlov veranstaltete Anfang November ein 5-tägiges Pokerturnier, bei dem er 9 KI-Modelle gegeneinander antreten ließ. Nach 1.000en von Händen Texas hold 'em stand auch ein Sieger fest.

Teilgenommen hatten o3 von Open AI, Claude Sonnet 4.5 von Anthropic, Elon Musks Grok, Googles Gemini 2.5 Pro, Llama 4 von Meta, Deep Seek R1, Magistral von Mistral, sowie zwei weitere, unbekanntere Sprachmodelle. Das berichtet Techradar.

OpenAI als Sieger

Das o3-Modell erspielte sich in der Pokerwoche einen Gewinn von 36.691 Dollar und ging als Sieger vom Feld. Claude Sonnet 4.5 lag mit 33.641 Dollar auf Platz 2, Grok mit knapp 29.000 auf Platz 3. Deepseek, Gemini und Magistral konnten zumindest noch einen Gewinn erspielen. Am schlechtesten schnitt Llama 4 aus dem Hause Meta ab. Es war nach 5 Tagen 100.000 Dollar im Minus, hatte also sein gesamtes Geld verspielt.

Die leistungsstärksten KIs blufften und setzten nicht nur - sie passten sich an ihre Gegner an. Zwar spielten sie kein fehlerfreies Poker, kamen aber beeindruckend nah an die Entscheidungen erfahrener Spieler heran.

Aggressive Spielweise

Auffällig war, dass die Bots sehr oft sehr aggressiv spielten. Selbst in Situationen, in denen es klüger gewesen wäre, die Hand zu folden, spielten sie noch auf Sieg. Dabei fokussierten sie sich eher, große Gewinne zu machen, als Verluste zu minimieren. Die KI-Modelle versuchten zwar zu bluffen, die Strategie basierte jedoch oft auf falsch interpretierte Spielsituationen anstatt auf clevere Täuschungen.