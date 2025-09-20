Besorgniserregender Trend: Schüler hacken zum Spaß ihre Schulen

Der jüngste Täter soll erst 7 Jahre alt gewesen sein. Auch Unternehmen werden zur Zielscheibe von jungen Hackern.

Britische Behörden warnen laut der BBC vor einem neuen „Trend“, den es in Großbritannien und den USA gibt: Schüler hacken offenbar als Mutprobe die IT-Systeme ihrer Hochschulen. Wie das Information Commissioner’s Office (ICO) erklärt, sollen solche Angriffe von den Schulen oft unerkannt bleiben.

„Was als Mutprobe, Herausforderung oder bloßer Spaß im schulischen Umfeld beginnt, kann letztlich dazu führen, dass Kinder an schädlichen Angriffen auf Organisationen oder kritische Infrastrukturen beteiligt sind“, sagte Heather Toomey, leitende Cybersicherheitsspezialistin beim ICO. Es handle sich dabei um sogenannte „Insider“-Cyberangriffe, also Attacken, die von Personen mit Zugang zu den internen Systemen durchgeführt werden.

Teenager knöpfen sich auch Konzerne vor

In jüngster Zeit gab es eine Reihe von aufsehenerregenden Cyberangriffen, bei denen Teenager-Hacker beteiligt waren. Betroffen waren Unternehmen wie Marks & Spencer und Jaguar Land Rover. Von insgesamt 215 Hackerangriffen und Datenschutzverletzungen, die das ICO seit 2022 untersucht hat, seien 57 Prozent von Kindern verübt worden.

Die Angriffe sollen verschieden ausgesehen haben: Schüler sollen sich etwa unrechtmäßig in die Computersysteme von Lehrkräften eingeloggt haben – entweder, indem sie die Passwörter selbst erraten oder gestohlen haben.

Der jüngste Täter soll erst 7 Jahre alt gewesen sein. Danach sei das Kind bei einem Spezialprogramm für die Folgen seines Handelns sensibilisiert worden. Bei einem anderen Fall soll sich ein Schüler Informationen von über 9.000 Mitarbeitern, Schülern und Bewerbern beschafft, diese gelöscht und verändert haben. Darunter waren Daten wie Adressen, Gesundheitsdaten und andere sensible Informationen.

Schulen werden in Großbritannien immer häufiger Ziel von Cyberangriffen. Laut einem neuen Bericht sollen 44 Prozent von ihnen im Vorjahr davon betroffen gewesen sein. Außerdem wurden sowohl in Großbritannien als auch in den USA auch Teenager festgenommen, die große Unternehmen wie MGM Grand Casinos und die Kaufhauskette Marks & Spencer gehackt haben sollen.