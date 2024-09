Video zeigt, wie man ChatGPT am Taschenrechner installiert

Alles, was es dazu braucht, ist, den Taschenrechner TI-84 mit dem Internet zu verbinden. „Stell dir vor, du könntest einfach während eines Tests im Internet surfen und mit anderen Schülern chatten oder sogar vorbereitete Schwindelzettel herunterladen“, meint der YouTuber. Wie das geht, erklärt er detailliert in seinem Video.

Auf YouTube ist ein neues Tutorial-Video aufgetaucht, das Lehrer überall auf der Welt in helle Aufregung versetzen dürfte. Der YouTube-Kanal ChromaLock hat nämlich ein Video veröffentlicht, in dem er erklärt, wie man ChatGPT auf einem Texas Instruments TI-84 Taschenrechner zum Laufen bringt. Mit einem solchen Gerät könnten Schüler unbemerkt während Prüfungen auf ChatGPT und einen Internetbrowser zugreifen.

ChatGPT und hinterlegte Schummelzettel

Am umgebauten Taschenrechner erinnert schlussendlich kaum noch etwas an die vorgenommenen Eingriffe. Neben einem direkten Zugriff auf ChatGPT und einen Browser hat ChromaLock auch eine Chat-App programmiert, über die man mit Klassenkollegen chatten kann. Sogar zuvor handgeschriebene Schwindelzettel lassen sich am Gerät abspeichern.



Am Ende habe man laut ChromaLock dann ein „billiges, unentdeckbares Schwindelgerät mit Internetzugriff“, meint ChromaLock im Video. ChatGPT und andere KI-Tools werden für Schulen zunehmend zum Problem, weil Schüler sie beispielsweise dazu verwenden, um Hausaufgaben und Abschlussarbeiten zu schreiben. Wie am besten damit umgegangen werden soll, ist auch in Österreich nach wie vor eine laufende Debatte.