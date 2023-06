"Wir wollen eine Basis auf dem Mond errichten"

Die Raumfahrt hat wieder Hochkonjunktur. Die USA, China und Russland, aber auch Japan, Saudi-Arabien und Indien, investieren in den Sektor. Die europäische Raumfahrtagentur ESA hinkt hinterher und will als Partner bei der Artemis-Mondmission der NASA diesen Rückstand aufholen. Die futurezone hat mit ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher und der Astronautin Carmen Possnig darüber gesprochen.

futurezone: Die letzten Mondlandungen sind gut 50 Jahre her. Wieso beschließt man ausgerechnet jetzt, wieder auf den Mond fliegen zu wollen?

Aschbacher: Jetzt wieder zurück auf den Mond zu gehen, ist ganz anders. Damals war es ein Wettkampf zwischen dem sowjetischen und dem amerikanischen System. Damals ist es darum gegangen, auf den Mond zu fliegen, eine Fahne zu hissen und wieder zurückzufliegen. Heute geht es um viel mehr. Heute ist die Mondmission eine Exploration, wo wir einen neuen Kontinent, einen neuen Himmelskörper erkunden. Wir wollen dort eine Infrastruktur aufbauen, eine Basis errichten, um zu forschen und zu sehen, was man dort machen kann.

Ist es heutzutage deshalb so viel schwieriger, eine Mondmission zu planen, weil der Aufwand so viel größer ist als in den 60er-Jahren?

Aschbacher: Damals hat die amerikanische Wirtschaft 4 Prozent des Bruttosozialproduktes für den Mondflug investiert - 4 Prozent ist heute in etwa das Verteidigungsbudget Amerikas. Heute ist der Aufwand in den USA etwa ein Zehntel dessen, was es in den 60er Jahren war.

Was bringt so ein Mondflug eigentlich den Menschen auf der Erde?

Aschbacher: Weltraumforschung hat viele Aspekte, die nützlich sind. Erdbeobachtung, Navigation und Telekommunikation zum Beispiel. Unser tägliches Leben hängt von den Navigations- oder Wettersatelliten ab. Für den Jupiter-Satelliten Juice haben wir Solarmodule entwickelt, die viel effizienter sind als die, die wir auf der Erde verwenden. Diese Forschung kann dann auf der Erde angewandt werden, um die Erzeugung erneuerbarer Energie effizienter zu machen. Die Exploration, also der Schritt zum Mond zum Beispiel, ist die Speerspitze dieser Forschung.

Braucht man dafür unbedingt Astronaut*innen oder könnten das nicht auch Roboter machen?

Possnig: Das ist natürlich noch mal was ganz anderes. Es gibt Dinge, wo es einfach Menschen dahinter braucht, um diese Experimente durchzuführen. Wenn wir uns zum Beispiel die Reichweite des Mars-Rovers Opportunity anschauen, der hat innerhalb von fünf oder acht Jahren, insgesamt 35 Kilometer zurückgelegt. Das ist im Prinzip die Reichweite, die die letzten 2 Apollo-Astronauten innerhalb von 3 Tagen geschafft haben.