Österreichische Astronautin im Interview: "Das war ein Kindheitstraum"

Carmen Possnig ist Weltraummedizinerin und hat in ihrem Buch "Südlich vom Ende der Welt" ihre Erfahrung in der Forschungsstation Concordia verarbeitet. Nun ist sie Mitglied der ESA-Astronaut*innenreserve

Als eine von über 22.500 Bewerber*innen stellte sich die Klagenfurter Medizinerin Carmen Possnig dem Auswahlprozess für die neue Generation der ESA-Astronaut*innen. 1,5 Jahre später wurde sie als Mitglied in die ESA-Astronautenreserve aufgenommen. Anders als die 5 Berufsastronaut*innen kehrt sie nun an ihren Arbeitsplatz, die Uni Innsbruck , zurück, wo sie ihr Doktorat in Weltraummedizin macht. Tut sich eine Mission auf, die ihre Fähigkeiten erfordert, wird sie von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) nominiert und beginnt ihr Training.

Andererseits war es schwierig, weil wir schon in einer frühen Phase eine eingeschweißte Gruppe von 10 Leuten waren. Für mich war es eines der ersten Male, dass ich so viele Leute getroffen habe, die vom Weltraum fasziniert sind. Das war wahnsinnig schön und wir sind auch in Kontakt geblieben. Aber die Gruppe wurde bei jedem Schritt kleiner. Das sind alles wahnsinnig interessante, freundliche Leute, die alle gute Astronaut*innen wären. Für mich war es schwierig zu verstehen, warum ein paar von uns weiterkommen und andere nicht.

Was hat dich beim Auswahlprozess besonders gefordert? Er hat relativ lange gedauert, weil es so viele Bewerber*innen gab. Bis die alle den Prozess durchlaufen hatten, musste man warten, ohne zu wissen, ob man weitergekommen ist. Das war anstrengend, weil einem im Kopf rumgeht: Was habe ich alles gesagt, war das klug oder nicht?

Eigentlich schön, dass es da nicht so ein Ellenbogendenken gibt. Ja, ich denke es waren einfach so viele, dass man gar nicht das Gefühl hatte, in Konkurrenz zu diesen über 20.000 Menschen zu stehen. Wir haben gemeinsam trainiert, haben uns zusammen vorbereitet, uns Tipps gegeben. Das war wirklich freundschaftlich.

Hat dir deine Zeit an der Antarktis da einen Vorsprung gegeben? Auf jeden Fall, ja. Gerade Teamdynamiken, wie den Umgang mit Konflikten, lernt man dort schon sehr gut. Ich weiß, wo meine Trigger und Schwächen sind und wo ich Unterstützung brauche. Aber ich kenne auch meine Stärken und weiß, was ich beitragen kann, damit die Mission erfolgreich wird. Die Zeit an der Antarktis war da sicher ein ausschlaggebender Faktor.

Was war dort besonders schön für dich? Ich habe mich sehr gut kennengelernt, zum Beispiel, wie ich mich im Team verhalte. Dort sind auch tiefe Freundschaften entstanden, eine ganz andere Art von Freundschaft, wie man sie normalerweise knüpft. Wir waren 13 Leute über den Winter und man lernt sich doch sehr genau kennen. Es gibt keine Geheimnisse und man sieht sich in schwierigen Situationen. Damit muss man umgehen können und das schweißt zusammen. Dieses Crew-Gefühl, dass man zusammengehört und voneinander abhängig ist, damit alles gut geht, fand ich schön.

Du bist in der Reserve. Das heißt, dass du weiter an der Uni Innsbruck dein Doktorat in Weltraummedizin machst. Was genau kann man sich darunter vorstellen?

Wir schauen uns an, wie sich Körper und Geist in der Schwerelosigkeit verändern. Die ganze Anatomie ist auf die Schwerkraft der Erde angepasst. Wenn sich das verändert, ändert sich auch sehr viel im Körper und das kann Probleme machen.

Darum forschen wir einerseits für Langzeitweltraumflüge, andererseits kann man das auch auf viele Situationen auf der Erde übertragen. Viele Veränderungen, die im Weltraum passieren, sind mit dem normalen Altern vergleichbar, aber viel schneller. Das heißt, wir können Altersforschung im Schnelldurchlauf machen.

Wie forscht ihr daran?

Wir haben in Innsbruck natürlich keine Schwerelosigkeit. Dementsprechend stellen wir das mit Bettruhe-Studien nach. Das heißt, dort liegen die Proband*innen horizontal im Bett. Bei uns geht das nur ein paar Tage, beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln und in der MEDES Klinik in Toulouse gibt es im Auftrag der ESA auch monatelange Studien, das ist dann für die ganz Harten. Die physiologischen Veränderungen sind ganz ähnlich wie im Weltraum, vor allem für das Herz-Kreislauf-System, was meine Spezialität ist.