Österreichs erste Astronautin: "Wenn ich träumen darf, würde ich zum Mars"

Carmen Possnig hat Grund zum Strahlen und das tut sie im kurzen Gespräch mit der futurezone auch viel. Die Medizinerin aus Klagenfurt ist ab heute Österreichs erste Astronautin. Auch wenn sie es "nur" ins Reserve-Team der ESA geschafft hat, konnte sie sich als eine von 17 Menschen gegen mehr als 22.500 Bewerber*innen in einem 1,5 Jahre dauernden Auswahlprozess durchsetzen.

Im Gegensatz zu den Berufsastronaut*innen bleibt sie in ihrem aktuellen Doktoratsstudium mit Fokus auf Weltraumphysiologie an der Uni Innsbruck. Sollte sich die Gelegenheit bieten, wird sie für eine ESA-Mission nominiert und startet dann ihr Training. "Gerade entwickelt sich sehr schnell sehr viel in der Raumfahrt, deshalb bin ich optimistisch, dass ich es irgendwann auch ins All schaffe", sagt sie im Gespräch mit der futurezone.

In den nächsten Jahren werden Europäer*innen nicht mehr nur zur ISS, sondern auch zur zukünftigen Raumstation Lunar Gateway und sehr wahrscheinlich zum Mond fliegen. Daher stehen die Chancen tatsächlich nicht ganz schlecht, dass die junge Kärntnerin irgendwann eine Mission in den Weltraum antreten wird.